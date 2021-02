È stato forse scoperto un nuovo pianeta molto 'vicino' alla Terra

Nel sistema stellare accanto al nostro, Alpha Centauri (distante "solo" 4,4 anni luce), gli astronomi hanno osservato qualcosa vicino alla stella. Non sappiamo ancora cosa, se semplice polvere, un asteroide o addirittura un pianeta.

Se dovesse essere un pianeta, è il primo conosciuto ad essere ripreso direttamente nella zona abitabile di una stella, la regione di un sistema stellare in cui può esistere l'acqua liquida e quindi svilupparsi la vita come la conosciamo.

Il team dietro la scoperta, nell'ambito della missione Near Earths in the AlphaCen Region (NEAR) ha fatto le osservazioni a maggio e giugno del 2019 e le ha riportate sulla rivista Nature Communications il 10 febbraio 2021. Gli astronomi hanno utilizzato il Very Large Telescope in Cile per cercare pianeti nella gamma del medio infrarosso dello spettro elettromagnetico. I pianeti temperati simili alla Terra sono più luminosi in questa lunghezza d'onda.

Gli esperti hanno "speso" 100 ore di tempo di osservazione per ottenere l'immagine più sensibile mai scattata della zona abitabile del sistema stellare di Alpha Centauri. Qui gli esperti hanno rivelato un granello di luce comparabile alle dimensioni di Nettuno e Saturno e si trova a circa 1 unità astronomica, la distanza tra la Terra e il Sole di 150 milioni di chilometri, lontano dalla sua stessa stella.

Gli astronomi sanno che quello ottenuto potrebbe anche essere un errore, ma sono entusiasti della possibilità. Le loro scoperte, infatti, dovranno essere confermate prima che possa essere stato scoperto ufficialmente un nuovo pianeta.