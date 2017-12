Scoperto un nuovo polimero: riparerà gli schermi con una semplice pressione

Tutti i possessori di smartphone prima o poi hanno avuto a che fare con crepe, lesioni e rotture degli schermi provocate da cadute o urti. Si tratta infatti di uno dei problemi più diffusi, ma allo stesso tempo anche estremamente fastidioso, oltre che costoso in alcuni casi.

Un gruppo di scienziati di Tokyo, però, potrebbero aver trovato la soluzione definitiva a questo problema, dal momento che hanno scoperto un polimero che ripara in maniera quasi autonoma gli schermi lesionati o rotti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science e firmato dal professor Takuzo Aida dell'Università di Tokyo. Intitolato "Mechanically robust, readily repairable polymers via tailored noncovalent cross-linking", la ricerca parla di un polimero simile al vetro duro, chiamato "polyether-thioureas", che rigenera gli schermi attraverso una semplice pressione sulle parti danneggiate.

"L'alta robustezza meccanica e la capacità di rigenerarsi sono due cose che si tendono ad escludere a vicenda. In molti casi, però, il riscaldamento a temperature elevate (nell'ordine di 120 gradi Celsius o più) permette alle catene di polimeriche di rigenerarsi" si legge nella rivista.

Secondo il Guardian, il polimero è stato scoperto per errore da uno studente, Yu Yanagisawa, il quale aveva pensato al materiale come una sorta di colla. Yanagisawa si è reso conto che se la superficie del polimero veniva tagliata ai bordi, questi si univano e si compattavano se venivano premuti con la mano per circa trenta secondi ad una temperatura di 21 gradi.

Non è la prima volta che trapela una tecnologia che consente agli schermi di auto-ripararsi. In passato ne aveva parlato anche Motorola in un brevetto depositato, ma questa nuova scoperta potrebbe rendere obsoleta la sostituzione e la riparazione dello schermo.