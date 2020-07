Scoperto un nuovo gruppo di 'ragni botola' dalla particolare strategia di caccia

E’ stato scoperto, in Australia, un nuovo gruppo di ragni con un comportamento, durante la caccia, veramente particolare perché i suoi membri costruiscono delle sofisticate trappole per acciuffare le ignare prede.

In Australia sono particolarmente diffusi dei ragni definiti “ragni botola”. Questo loro nome deriva dal loro caratteristico metodo di caccia: costruiscono, infatti, delle vere e proprie botole, dei buchi nel terreno con una copertura incernierata che si apre e si chiude. Il ragno si rifugia all'interno della botola e rimane nascosto dalla copertura tranne che per un piccolo spiraglio. Quando una preda ha la sfortuna di trovarsi nei pressi della botola occupata dal ragno, ecco che il predatore si scaglia in avanti e afferra il malcapitato, portandolo nella tana-trappola per divorarlo. Questi predatori sono animali che cacciano di notte e questo fattore, unito al fatto che vivono all'interno delle loro tane-trappole, li rende difficili da trovare.

Tuttavia, nonostante questa difficoltà, ricercatori dell’Università di Griffith e del Queensland Museum hanno scoperto, nell'est dell’Australia, un nuovo Gruppo appartenente ai “ragni botola” contenente altre 20 specie diverse. Come gli scienziati spiegano all'interno della rivista Cladistics, i ragni appartenenti a questo nuovo ordine, chiamato Cryptoforis hughesae, hanno sviluppato una nuova abilità: camuffare le loro tane alla perfezione con foglie secche e ramoscelli, tenute insieme dalla loro seta. Rispetto ai loro cugini che vivono ad Ovest dell’isola, essi hanno quindi sviluppato un maggiore mimetismo per quanto riguarda la costruzione delle loro tane-trappole.

Come ci dicono gli esperti le tane, così abilmente mimetizzate, hanno reso gli appartenenti a questo nuovo gruppo difficili da trovare e catalogare. Ma le differenze non finiscono qui: sembra, infatti, che le differenze si trovino anche a livello molecolare. Ovviamente questo genere di scoperte, come ci dicono gli esperti che hanno lavorato allo studio, sono importanti non solo perché accrescono il numero di specie presenti all'interno di un ecosistema, ma la conoscenza delle nuove specie può aiutarci a preservarle.

Credit immagine: Jeremy Wilson