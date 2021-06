Scoperto un nuovo segreto del celacanto, pesce più vecchio dei dinosauri: ecco quale

Si pensava che il celacanto fosse un pesce che si estinse 66 milioni di anni fa insieme ai dinosauri... almeno fino al 1938, quando venne trovato al largo della costa orientale del Sudafrica. Il pesce è pieno di sorprese e sembra stupire sempre di più gli scienziati, così come viene riportato in un nuovo studio.

Nel nuovo documento, infatti, gli esperti affermano che queste creature vantano una durata di vita circa cinque volte più lunga di quanto si credesse in precedenza, all'incirca un secolo. Le femmine, invece, portano i loro piccoli in grembo per cinque anni, il periodo di gestazione più lungo conosciuto di qualsiasi animale.

In particolare sono state studiate due specie viventi del celacanto, qui gli esperti hanno scoperto che la creatura si sviluppa e cresce al ritmo più lento di qualsiasi pesce e non raggiunge la maturità sessuale fino a circa 55 anni. Pensate che l'animale acquatico è apparso per la prima volta durante il periodo Devoniano circa 400 milioni di anni fa, esattamente 170 milioni di anni prima dei dinosauri.

Dopo essere stato trovato vivo, il celacanto è stato soprannominato un "fossile vivente", una descrizione evitata dalla maggior parte degli scienziati. Purtroppo la maturità sessuale tardiva e un lungo periodo di gestazione, insieme a una bassa fecondità e una piccola dimensione della popolazione, rendono il celacanto particolarmente sensibili ai disturbi ambientali naturali o causati dall'uomo.