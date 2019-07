Scoperto un nuovo sistema binario di nane bianche con il periodo orbitale più breve

Alla fine della loro vita, stelle come il Sole diventeranno delle nane bianche, gettando via i loro strati più esterni e lasciando solo un nucleo caldo e denso. Gli astronomi, grazie al telescopio Kitt Peak in Arizona, hanno scoperto proprio due di queste stelle che danzano insieme.

ZTF J1539 + 5027 è un sistema binario con il più breve periodo orbitale mai osservato: completano un giro ogni 6.91 minuti, in uno spazio più piccolo di quello di Saturno. I ricercatori guidati da Kevin Burdge, del California Institute of Technology, che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Nature mercoledì, sottolineano che il sistema sarà un obiettivo perfetto per il prossimo rivelatore di onde gravitazionali LISA, che dovrebbe essere lanciato nel 2034.

In questo sistema, una delle stelle è leggermente più grande della Terra ma pesa circa il 60% della massa del nostro Sole. L'altra stella è più gonfia e con un diametro più grande, ma pesa solo un terzo del suo compagno. La cosa incredibile è che la coppia di stelle si avvicina di circa 25 centimetri al giorno.

Questi sistemi emettono onde gravitazionali e dovrebbero essere molto comuni nell'Universo. Tuttavia, solo pochi di questi eventi sono stati identificati positivamente, ma questa situazione potrebbe cambiare grazie a LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

LISA, come LIGO che ha trovato le onde gravitazionali di un buco nero nel 2015, cercherà le increspature invisibili nello spazio-tempo causate da questi fenomeni così estremi. Coppie come J1539, oltre ad essere una fonte di onde gravitazionali, possono essere osservate anche grazie alla luce che emettono, fornendoci informazioni extra.