Scoperto un 'nuovo' sottotipo di depressione: i danni sono preoccupanti

In un recente studio pubblicato su JAMA Network Open, gli scienziati della Stanford University hanno identificato un nuovo sottotipo di depressione che potrebbe colpire fino a un quarto di tutti i pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD), con delle conseguenze preoccupanti.

Il nuovo sottotipo risulta purtroppo essere sostanzialmente diverso dagli altri conosciuti, al punto da definirlo "sottotipo cognitivo". È infatti caratterizzato da deficit cognitivi nell'attenzione, nella memoria e nell'autocontrollo. Inoltre, sembrerebbe che questi sintomi non siano alleviati dagli antidepressivi "canonici" che prendono di mira la serotonina, come l’escitalopram o la sertralina. Insomma, come avrete capito, questa volta non parliamo della depressione sviluppata dal mangiare patatine fritte.

Nella ricerca che ha coinvolto oltre 700 adulti, i risultati appaiono drammatici. È stato scoperto che addirittura il 27% dei pazienti con MDD ha ottenuto risultati peggiori nei compiti cognitivi. Se tale percentuale si applicasse alla popolazione degli Stati Uniti, circa 5,7 milioni di pazienti potrebbero avere questa versione della depressione.

Nello specifico i partecipanti sono stati intervistati e valutati clinicamente. Hanno anche intrapreso test per la memoria verbale, la memoria di lavoro, la velocità decisionale e l'attenzione sostenuta. Successivamente, otto settimane dopo l'inizio del trattamento con un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (SSRI), sono state condotte nuovamente le valutazioni.

Dei 712 pazienti iniziali, solo 96 sono stati sottoposti a tecniche di imaging del cervello in ulteriori test. Durante la risonanza magnetica funzionale, questi pazienti hanno infatti intrapreso un compito cognitivo progettato per misurare l'attenzione e l'impulsività.

Durante il compito, i pazienti affetti dalla "variante" tendevano a mostrare una ridotta attivazione nella corteccia prefrontale e nella corteccia cerebrale, ovvero in quelle aree coinvolte in funzioni esecutive come la pianificazione anticipata, il raggiungimento degli obiettivi e l'attenzione sostenuta. Inoltre, la sertralina è risultato il farmaco meno utile del lotto.

Il team osserva che, sebbene abbiano escluso alcuni disturbi e fattori che potrebbero avere un impatto sul deterioramento cognitivo, potrebbero esserci altri fattori comportamentali o neurobiologici che contribuiscono a questo biotipo cognitivo, ragion per cui consigliano comunque prudenza nell’interpretazione dei risultati.

Ciononostante, oltre l’algoritmo in grado di predire la depressione, questa ricerca dimostra quanta strada ancora ci sia da fare e quanto siano ampi i margini di miglioramento in tale ambito.