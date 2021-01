E' stato osservato un buco nero diverso da tutti gli altri

L'astrofisica è un campo della fisica di cui si conosce ancora davvero poco, essendo basata solo su modelli, simulazioni e osservazioni spesso indirette, e mai su esperimenti. Le osservazioni riguardanti i buchi neri sono tra le più complesse.

Ma cos'è un buco nero? Pensate a quando saltate: maggiore è la vostra velocita di stacco, più in alto riuscirete ad arrivare. A seconda della massa che vi attrae verso il basso, servirà una velocità maggiore per raggiungere una determinata altezza.

La luce, che si muove alla massima velocità che è possibile raggiungere nel nostro universo (quasi trecentomila chilometri orari) viene anch'essa attratta dalla gravità.



In breve, un buco nero è un oggetto astronomico con una massa così elevata che neppure la luce può fuggirne (o saltarne fuori, se preferite).

Gli astrofisici sono a conoscenza di due tipi di buchi neri, incredibilmente differenti per la loro massa:

I buchi neri stellari , con una massa circa dieci volte maggiore di quella del Sole, si formano quando una stella si contrae morendo, in un evento chiamato “esplosione di supernova”.

, con una massa circa dieci volte maggiore di quella del Sole, si formano quando una stella si contrae morendo, in un evento chiamato “esplosione di supernova”. I buchi neri super-massivi sono al centro della maggior parte delle galassie, inclusa la nostra Via Lattea (non così lontano dalla Terra!). Sono incredibilmente “pesanti”, con masse miliardi di volte più grandi della massa del Sole.

Lo scorso anno la prima "fotografia" di un buco nero aveva fatto il giro del web e anche noi ve ne avevamo raccontato in dettaglio; grazie a quella misura, effettuata dagli osservatori LIGO e VIRGO, di un merger (una fusione di due buchi neri), sarebbe stato scoperto un terzo tipo di buco nero, di massa intermedia, tra le 100 e 1000 masse solari.

Una possibile spiegazione dell’esistenza di questi "nuovi" oggetti astronomici è proprio che si formino durante eventi di fusione di buchi neri.