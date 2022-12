Scoperto il primo organismo 'virovoro', in grado di mangiare virus

Gli scienziati sono sempre alla ricerca di metodi all'avanguardia per eliminare i virus, ma ora potrebbero aver trovato un organismo vivente in grado di mangiarli. Che si tratti di piante, carne, alghe o insetti, ogni materiale organico può essere utilizzato come nutrimento e, a quanto pare, i virus non fanno eccezione.

I virus si possono trovare ovunque, ed è perciò inevitabile che vengano ingeriti da organismi di ogni genere, in modo accidentale. L'obiettivo dello scienziato John DeLong, dell'Università di Nebraska-Lincoln era scoprire se dei microorganismi fossero in grado di mantenere una dieta a base di virus e sfruttarla per aumentare la propria popolazione e sostenere la crescita dei singoli individui.

"Sono formati da componenti veramente buoni: acidi nucleici, molto nitrogeno e fosforo," ha affermato DeLong. "Ogni organismo dovrebbe volerli mangiare. Ci sono molti casi in cui gli organismi si cibano di qualunque cosa trovino. Sicuramente ci deve essere qualcosa che ha imparato a nutrirsi di questi ottimi materiali grezzi."

Per testare la loro ipotesi, DeLong e il suo team hanno analizzato dei campioni d'acqua di stagno dopo aver aggiunto grandi quantità di chlorovirus, un abitante di acque dolci capace di infettare le alghe verdi. Dopo alcuni giorni hanno scoperto che un particolare microbo presente nell'acqua di stagno - un organismo unicellulare chiamato Halteria - aveva aumentato la propria popolazione di 15 volte, mentre quella del chlorovirus era calata a picco.

In seguito ad altri esperimenti, gli scienziati hanno confermato che erano proprio le cellule di Halteria a cibarsi del virus. Per descrivere il fenomeno, hanno deciso di coniare il termine "virovorismo", indicando Halteria come il primo organismo virovoro scoperto.

Ovviamente è improbabile che questi siano gli unici esemplari in natura, e gli scienziati hanno intenzione di continuare le ricerche, studiando i possibili effetti sulla catena alimentare. Chissà che non si rivelino utili nel caso dovessimo risvegliare un antico virus da un ghiacciaio.