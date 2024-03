Scoperto un pane di 8.600 anni e probabilmente è il più antico al mondo

Una pagnotta di pane di 8.600 anni è stata trovata a Çatalhöyük, una città antichissima situata nell'odierna Turchia. Sarà lei ad ottenere il nuovo record?

Solo pochi giorni fa vi parlavamo del formaggio più antico mai ritrovato, mentre recentemente un team di archeologi ha pubblicato uno studio sul ritrovamento di un manufatto risalente al 2021. Ci troviamo precisamente in una fornace a Çatalhöyük. Inizialmente non era chiaro cosa fosse, ma le loro analisi rivelarono che si trattava di un impasto cotto che probabilmente fu fermentato intorno al 6.600 a.C.

"Da un'attenta documentazione si è capito che il piccolo e rotondo reperto spugnoso trovato nell'angolo del forno, era del pane. Il fatto che la struttura fosse ricoperta da un sottile strato di argilla, ha permesso di conservarlo fino ad oggi", ha dichiarato in una nota il dottor Ali Umut Türkcan, capo della delegazione di scavo dell'Università di Anadolu.

"I test al radiocarbonio eseguiti presso il Centro di ricerca TÜBİTAK Marmara hanno dimostrato che il nostro campione potrebbe risalire a circa 6.600 a.C.", ha spiegato il dott. Türkcan.

Çatalhöyük è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO considerato uno dei primi centri di urbanizzazione al mondo. È conosciuta come una proto-città; aveva una densa popolazione di circa 8.000 persone, ma mancava di parte della pianificazione centrale e delle regole centralizzate che tendiamo oggi ad associare agli ambienti urbani.

"Bisogna dire che il punto di partenza dell'archeologia alimentare è l'Anatolia. Çatalhöyük è una delle tappe molto importanti qui", ha aggiunto Türkcan. Ma si tratta realmente del pane più antico del mondo?

Dopo aver visto il più antico negozio di tatuaggi al mondo, l’affermazione dell’archeologo potrebbe essere messa in seria discussione. Nel 2018, gli archeologi hanno scoperto i resti di una focaccia risalente a 14.400 anni fa nel Deserto Nero, nel nord-est della Giordania.

In realtà, la scoperta a Çatalhöyük riguarda una pagnotta di pane vera e propria e non del pane azzimo cotto senza agenti lievitanti come il lievito. La sfida è aperta!

