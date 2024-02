Scoperto un pianeta con caratteristiche impensabili ed è anche velocissimo!

In un recente articolo pubblicato sulla rivista The Astronomical Journal e disponibile su ArXiv, viene descritto minuziosamente un nuovo pianeta dalle caratteristiche realmente straordinarie: ecco a voi TOI-1347 b.

Dopo aver visto cosa accade ad un cadavere nello spazio, il pianeta in questione è stato scoperto da TESS, ovvero il Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA e si trova in un sistema decisamente antico che si stima abbia almeno un miliardo di anni (sebbene alcuni parlino addirittura di 1,8 miliardi).

TOI-1347 b e il suo compagno pianeta TOI-1347 c orbitano attorno a una stella un po' più leggera e un po' più piccola del nostro Sole, ma vi sono situati molto più vicino rispetto a qualsiasi pianeta del nostro sistema solare. Molti pianeti che orbitano attorno alla loro stella in questo modo sono conosciuti come "Giove caldi". Come è facile intuire dal nome, si tratta in particolare di mondi prevalentemente gassosi. A quanto pare però, non è questo il caso.

I ricercatori ritengono che sia ricoperto da un’atmosfera densa e in grado di bloccare la luce visibile. Naturalmente, il team non crede che sia composto da idrogeno ed elio primordiali come un gigante gassoso.

Ciò a cui stiamo assistendo, è un pianeta a periodo ultra breve (USP). Circa una stella simile al Sole su 200 ne possiede uno e sono molto diverse dal Giove caldo. Tendono ad essere infatti molto densi e rocciosi, ma le curiosità non finiscono qui.

TOI-1347 b orbita attorno alla sua stella in sole 20 ore e 24 minuti, un tempo decisamente da record. Inoltre, ha un raggio pari a 1,8 Terre, con una massa oltre 11 volte quella del nostro pianeta.

Con numeri simili, si tratta dunque dell’USP più massiccio con un raggio inferiore a 2 raggi terrestri. Sebbene non siano curiosità paragonabili alla possibilità di trovare alieni in un "uovo" spaziale, si tratta ugualmente di una scoperta che pone un nuovo tassello verso una miglior conoscenza del nostro stesso universo.