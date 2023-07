Scoperto pianeta gigante 'di zucchero filato' che sfida i nostri modelli

Un team internazionale di astronomi ha osservato un esopianeta “impossibile” con una densità paragonabile allo zucchero filato. Si chiama WASP-193b e si trova a poco più di 1200 anni luce da noi.

La stella attorno a cui ruota WASP-193b è molto simile al Sole per massa, temperatura ed età. Studiando come varia la luce dell’astro, gli scienziati hanno calcolato che il raggio del pianeta è circa 1,46 volte quello di Giove, mentre la sua massa è incredibilmente piccola: solo 0,139 volte quella del nostro gigante gassoso (a proposito, qual è il pianeta più grande mai osservato?). Da queste proprietà, i ricercatori hanno ricavato la densità dell'esopianeta: 0,059 grammi per centimetro cubo, una densità simile a quella dello zucchero filato!

Ma la proprietà più strana di WASP-193b è la sua orbita. Il pianeta ruota intorno alla sua stella molto più da vicino di qualsiasi pianeta del Sistema Solare, di conseguenza un anno su WASP-193b dura poco meno di una settimana.

Tutto molto bello, peccato che un pianeta del genere non dovrebbe esistere. La vicinanza alla stella potrebbe spiegare la bassissima densità di WASP-193b: il calore proveniente dalla stella è in grado di riscaldare e quindi di gonfiare l’atmosfera di idrogeno ed elio del pianeta. Secondo le nostre conoscenze attuali, ciò sarebbe possibile solo per poco tempo perché il calore e i venti provenienti stellari dovrebbero soffiare via velocemente la tenue atmosfera del pianeta. Tuttavia, si pensa che la stella abbia un'età di 6 miliardi di anni, un tempo troppo grande, incompatibile con le proprietà di WASP-193b.

La buona notizia è che, secondo i ricercatori, una sola osservazione del transito potrebbe fornire informazioni che spiegano come un mondo tanto soffice e vecchio possa esistere nell'Universo. Questa potrebbe quindi essere una delle prossime missioni del James Webb Space Telescope.