Scoperto il primo pianeta interstellare, che viaggia nello spazio, grande come la Terra

Abbiamo scoperto 4.296 esopianeti in 3.188 sistemi e ci sono altri 5.634 candidati in attesa di conferma. Per questo motivo, gli scienziati sono stati in grado di farsi un'idea migliore del numero di pianeti che potrebbero trovarsi là fuori. Tuttavia, esistono anche altri mondi davvero particolari: i pianeti interstellari.

Stiamo parlando di quei corpi celesti che hanno una massa equivalente a quella di un pianeta, ma non sono legati gravitazionalmente a nessuna stella. In sostanza, non hanno alcun Sole che li mantiene in orbita come i pianeti del nostro Sistema. Un nuovo studio afferma di aver individuato uno di questi mondi, OGLE-2016-BLG-1928.

Corpi celesti del genere non possono essere individuati facilmente (anche se ne esistono 50 miliardi solo nella nostra galassia), poiché non disponiamo della tecnologia per visualizzare direttamente gli esopianeti. Senza una stella ospite, infatti, individuare i pianeti diventa molto più difficile. Il progetto OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) ha trovato il potenziale pianeta utilizzando la microlente gravitazionale, che è superficialmente simile al metodo di transito.

Questo approccio monitora la luce di una stella lontana nella speranza che un oggetto - come un pianeta - gli passi davanti. Sebbene la stella e il pianeta interstellare possano trovarsi a molti anni luce di distanza, il pianeta piega o "inquadra" la luce della stella dalla nostra prospettiva sulla Terra, permettendoci di scoprirlo.

Poiché l'evento è durato solo 42 minuti, il pianeta interstellare potrebbe essere delle stesse dimensioni della Terra e di Marte. I dati, inoltre, hanno anche mostrato l'assenza di sorgenti luminose entro otto unità astronomiche dal corpo celeste; in sostanza, non è circondato da alcun stella. Saranno certamente condotte nuove ricerche su OGLE-2016-BLG-1928 prima di essere etichettate ma, se dovesse rivelarsi come tale, siamo certamente davanti una scoperta senza precedenti.