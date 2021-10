Forse è stato scoperto il primo pianeta fuori dalla Via Lattea, ma c'è una brutta notizia

La nostra tecnologia è limitata. Per questo con i telescopi siamo riusciti a studiare soltanto i pianeti più grandi che si trovano all'interno della Via Lattea. Osservare un pianeta di un'altra galassia segnerebbe il raggiungimento di una grande pietra miliare nell'astronomia, e recentemente questa impresa sembra essere stata fatta (forse).

Il possibile esopianeta, chiamato M51-ULS-1b, si trova a 28 milioni di anni luce di distanza da noi nella galassia a spirale Messier 51 (M51), nota anche come galassia Vortice (Whirlpool, in inglese). Per condurre l'osservazione, gli scienziati hanno utilizzato l'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e il telescopio spaziale XMM-Newton dell'Agenzia spaziale europea.

In totale sono stati esaminati 55 diversi sistemi della galassia Whirlpool, 64 sistemi della galassia Girandola e 119 sistemi della galassia Sombrero. Il pianeta M51-ULS-1b nella galassia M51 è stato individuato mediante la tecnica del transito, ovvero quando un corpo celeste passa davanti la propria stella. Questo metodo è utilizzato da praticamente tutti gli astronomi per la caccia ai pianeti all'interno della nostra galassia... e sembra funzionare anche al di fuori!

"Stiamo cercando di aprire un'area completamente nuova per la ricerca di altri mondi grazie alle lunghezze d'onda dei raggi X, una strategia che rende possibile scoprirli in altre galassie", ha dichiarato Rosanne Di Stefano, un'astrofisica dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a guida dello studio.

L'osservazione in questione è stata condotta grazie ai raggi X: poiché questi raggi vengono prodotti da piccole aree sulle stelle, i pianeti che passano davanti ai loro astri potrebbero effettivamente bloccare completamente quelle emissioni di raggi X. Il transito studiato dagli scienziati è durato un totale di circa tre ore e le emissioni di raggi X sono scese completamente a zero.

Da queste informazioni gli scienziati hanno capito che il pianeta ha all'incirca le dimensioni di Saturno e orbita intorno a una stella di neutroni a una distanza doppia rispetto alla distanza di Saturno dal nostro Sole. La scoperta non è ancora ufficiale, e serviranno altri studi di follow-up per confermare quanto affermato dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

C'è, tuttavia, un grande problema: il pianeta transerà davanti la sua stella tra 70 anni. Speriamo, insomma, che altri telescopi - che stavano guardando verso quella direzione - confermino quanto scoperto dallo studio.