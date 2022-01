É stato recentemente scoperto un pianeta che non è una sfera

Non tutti i pianeti hanno la stessa forma. Così l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha dichiarato recentemente di aver trovato un pianeta a forma di pallone da rugby nella costellazione di Ercole. Il corpo celeste è chiamato WASP-103b e sembra essere deformato a causa delle enormi forze di marea causate dalla sua stella ospite.

WASP-103b è così vicino alla sua stella che quest'ultima esercita una forza di marea sbalorditiva. Ciò ha creato una vera e propria "forma di palla di rugby". Questa è la prima volta che una tale deformità viene rilevata in un esopianeta. La scoperta è stata effettuata dal telescopio spaziale CHEOPS dell'ESA, sui dati raccolti dal telescopio Hubble (che recentemente ha raggiunto un nuovo record di 1 miliardo di secondi) e dal telescopio spaziale Spitzer della NASA.

"È incredibile come CHEOPS sia stato effettivamente in grado di rivelare questa minuscola deformazione", ha affermato nel post sul blog Jacques Laskar, ricercatore direttore del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica e coautore di un articolo sulla scoperta sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

"Questa è la prima volta che viene effettuata un'analisi del genere e possiamo sperare che l'osservazione su un intervallo di tempo più lungo rafforzi questa osservazione e porti a una migliore conoscenza della struttura interna del pianeta", ha aggiunto l'esperto. In futuro gli esperti utilizzeranno le osservazioni del telescopio spaziale James Webb per studiare l'Universo.