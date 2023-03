Scoperto un pianeta 'palla di cannone' grande come Giove ma denso come il piombo

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics Letters ma prima disponibile su arXiv, gli scienziati hanno descritto un pianeta che si trova a circa 730 anni luce di distanza delle dimensioni di Giove, ma con una densità simile al piombo: TOI-4603b è quasi 13 volte il gigante gassoso.

Questo corpo celeste che completa un'orbita intorno la sua stella in meno di 8 giorni, ha 3 volte la densità della Terra e poco più di 9 volte la densità di Giove. Ciò lo colloca all'interno di una significativa - ma piccola fortunatamente - categoria di mondi che sfidano la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione planetaria.

"È uno dei pianeti giganti in transito più massicci e più densi conosciuti fino ad oggi", scrivono un gruppo di astronomi guidati da Akanksha Khandelwal del Physical Research Laboratory in India. Si pensa, infatti, che il limite di massa superiore per un pianeta sia compreso tra 10 e 13 volte Giove, e gli oggetti che si trovano in questo confine sono noti come nane brune.

TOI-4603b è stato individuato per la prima volta nei dati del telescopio spaziale a caccia di esopianeti della NASA TESS. I dati suggerivano un mondo 1.042 volte il raggio di Giove, che girava attorno alla sua stella in poco più di una settimana. Insieme ad altri studi, il team ha scoperto che la densità media è di 14,1 grammi per centimetro cubo.

La densità della Terra, per farvi capire, è di 5,51 grammi per centimetro cubo; quella di Giove è di 1,33 grammi per centimetro cubo, mentre il piombo ha una densità di 11,3 grammi per centimetro cubo.