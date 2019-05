Scoperto un 'Pianeta proibito' nei meandri del deserto nettuniano

È stato scoperto un esopianeta leggermente più piccolo di Nettuno, ma con una massa 20 volte superiore alla Terra, e una temperatura di circa 1000 gradi Celsius.

Il pianeta in questione si chiama NGTS-4b, ed è stato soprannominato 'The Forbidden Planet' (Il Pianeta Proibito) dai ricercatori. Il pianeta orbita intorno alla sua stella in soli 1.3 giorni (la Terra invece, come ben sappiamo, orbita intorno al sole in 365 giorni).

NGTS-4b inoltre, è il primo pianeta extrasolare del suo genere ad essere stato trovato nel deserto nettuniano. Il deserto nettuniano è la regione vicina alle stelle dove non si trovano pianeti di tipo nettuniano e dalle dimensioni di Nettuno (ecco il motivo del soprannome).

In questa zona le stelle mandano una forte irradiazione, e solitamente i pianeti non riescono a mantenere la loro atmosfera gassosa, ed evaporano, lasciando solo un nucleo roccioso. Tuttavia, NGTS-4b ha ancora la sua atmosfera, una scoperta che ha dell'incredibile.

In una collaborazione tra diverse università britanniche, i ricercatori, utilizzando l'NGTS (un telescopio specializzato per la ricerca degli esopianeti), sono riusciti ad identificare un calo di luminosità di una stella attraverso il metodo chiamato "transito".



I telescopi a Terra riescono ad individuare cali di luminosità fino all'1%, ma grazie al telescopi NGTS, gli scienziati sono riusciti ad individuare un calo dello 0.2%.

I ricercatori hanno due possibili teorie sul pianeta: che si sia trasferito nel deserto nettuniano di recente, nell'ultimo milione di anni, o che in principio questo pianeta fosse molto più grande di oggi, e sta lentamente evaporando.

"Questo pianeta deve essere un duro, è proprio nella zona in cui ci aspettavamo che i pianeti di dimensioni Nettuno non potessero sopravvivere, ed è stato fantastico trovarlo dopo aver lavorato a questo progetto per un anno." ha dichiarato il Dr. Richard West, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Warwick.

Con questa scoperta si aprono nuove strade per l'individuazione di questo tipo di pianeti nel deserto nettuniano. "Forse il deserto è più verde di quanto si pensasse una volta." ha poi infine concluso West.

Conosciamo circa 4.000 pianeti extrasolari, ed alcuni sono davvero molto strani. Tuttavia, il numero di questi esopianeti aumenta costantemente, grazie alle continue osservazioni da parte degli scienziati di tutto il mondo, di recente ne sono stati scoperti 18.