C'è un pianeta che vaga all'interno della Via Lattea senza una stella

Esistono pianeti che non orbitano intorno ad alcuna stella, perché sono "scappati" dall'influenza gravitazionale del loro astro, e vengono chiamati dagli esperti "pianeti interstellari". Un team di astronomi ha recentemente trovato uno di questi corpi celesti alla deriva che ha all'incirca la stessa massa di Marte o della Terra.

Effettuare una scoperta del genere è molto difficile, poiché corpi celesti del genere non emettono alcuna luce. Infatti, non ci sono stelle vicino ad esso e la sua distanza dalla Terra non è ancora stata scoperta. Trovare questi minuscoli corpi nella vasta oscurità dello spazio richiede un approccio innovativo: il metodo della microlente gravitazionale.

Cos'è? Si tratta di un metodo per scoprire gli esopianeti. Si sfruttano, anziché oggetti dotati di grande massa come intere galassie, oggetti di massa relativamente piccola che distorcono la luce sul loro cammino.

Il pianeta, chiamato "OGLE-2016-BLG-1928", è stato scoperto in un evento di microlente che è durato solo 41.5 minuti. "Come nel caso di altri eventi di microlente di breve durata, non possiamo escludere la presenza di un lontano compagno stellare", scrivono gli esperti, che sono stati in grado di escludere eventuali compagni stellari a una distanza di soli 8 UA (ogni UA equivale a 150 milioni di chilometri).

In futuro, il telescopio spaziale Nancy Grace Roman aiuterà nella ricerca di questi pianeti. "Man mano che la nostra visione dell'universo si è espansa, ci siamo resi conto che il nostro sistema solare potrebbe essere insolito", afferma Samson Johnson, uno studente laureato presso la Ohio State University di Columbus, in un comunicato stampa. "Roman ci aiuterà a saperne di più su come ci adattiamo allo schema cosmico delle cose studiando i pianeti interstellari."