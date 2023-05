Scoperto un pianeta pieno di vulcani e grande come la Terra

Gli scienziati hanno trovato un mondo dalle dimensioni della Terra che potrebbe essere costellato di vulcani attivi. Non solo: le emissioni di questi vulcani potrebbero sostenere un'atmosfera. Si trova a 90 anni luce dal nostro mondo, orbita intorno a una stella nana rossa ed è chiamato LP 791-18 d.

Il corpo celeste è bloccato versa la sua stella; ciò significa che un lato (chiamato 'lato diurno') viene incessantemente irradiato dalla luce solare. "Il lato diurno sarebbe probabilmente troppo caldo perché l'acqua liquida possa esistere sulla superficie", ha dichiarato Björn Benneke, professore di astronomia presso l'Istituto per la ricerca sugli esopianeti dell'Università di Montreal.

"Tuttavia, la quantità di attività vulcanica che sospettiamo si verifichi in tutto il pianeta potrebbe sostenere un'atmosfera, che potrebbe consentire all'acqua di condensarsi sul lato notturno." LP 791-18 d è stata scoperto utilizzando i dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e dallo Spitzer Space Telescope (che potrebbe presto tornare in vita).

Come potreste aver notato, LP 791-18 d è il terzo pianeta trovato in questo particolare sistema stellare, insieme a LP 791-18 b e c. Il pianeta b, quello più interno dei tre, è circa il 20% più grande della Terra. Il pianeta d, il mondo più esterno nonché protagonista della nostra storia, è circa 2,5 volte più largo della Terra e almeno sette volte più massiccio.

Nel frattempo, il lato notturno del pianeta potrebbe essere abbastanza freddo da supportare acqua liquida, come ha notato Benneke.