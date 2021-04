È stato scoperto un piccolo buco nero 'vicino' alla Terra

In base a quanto riportano sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, gli scienziati sembrerebbero aver trovato uno dei più piccoli buchi neri mai visti e il più vicino alla Terra finora scoperto. Si tratta, quindi, di una grande notizia.

Il "mostro cosmico" è stato soprannominato "l'unicorno" per due motivi: la sua rarità e la sua scoperta nella Costellazione dell'Unicorno. Il buco nero si trova a 1.500 anni luce dalla Terra, ancora all'interno della Via Lattea, ed è circa tre volte più grande del nostro Sole. L'oggetto celeste non è solo, ma orbita intorno a una stella gigante rossa.

Quando gli scienziati hanno esaminato i dati della stella, si sono accorti che qualcosa che non potevano vedere sembrava orbitare intorno alla gigante rossa, facendo sì che la luce di quella stella cambiasse di intensità e aspetto in vari punti attorno all'orbita. Di cosa si tratta? Molto probabilmente di un piccolo buco nero.

"Quando guardi in un modo diverso, che è quello che stiamo facendo, trovi cose diverse", afferma Kris Stanek, coautore dello studio, professore di astronomia presso l'Ohio State. "Invece di scartare la possibilità che potesse essere un buco nero, abbiamo detto: 'Bene, e se potesse essere invece un buco nero?'".

Solamente negli ultimi anni sono stati "scoperti" oggetti cosmici di questo tipo (e grandezza!). Insomma, una scoperta che ci aiuta a comprendere quello che si trova intorno a noi e, soprattutto, certi "mostri cosmici" dell'Universo.