È stato scoperto un possibile pianeta con ben tre Soli

Gli astronomi pensano di aver individuato un esopianeta con tre soli. Tuttavia, questa non è la cosa più interessante dello strano nuovo mondo.

Il pianeta soprannominato LTT 1445Ab, è stato trovato nei dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. LTT 1445Ab orbita solo una delle tre stelle, nane rosse di "mezza età", che si trovano a circa 22.5 anni luce dalla Terra.

"Se ti trovi sulla superficie di questo pianeta, ci sono tre soli nel cielo, ma due di loro sono piuttosto lontani e sono piccoli", afferma il coautore della ricerca Jennifer Winters, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Sono come due occhi rossi e inquietanti nel cielo."

Dai dati TESS, gli scienziati hanno scoperto che il pianeta è roccioso, un terzo più grande della Terra e con una massa otto volte superiore. La sua superficie è terribilmente calda, 160 gradi Celsius (nulla in confronto ai 1.7000 gradi di KELT-20b), e completa un'orbita intorno alla sua stella in 5 giorni.

Ma ciò che attira particolarmente gli scienziati è l'atmosfera del pianeta. Poiché le tre nane rosse si trovano vicino alla Terra, gli astronomi potrebbero essere in grado di intravedere qualsiasi gas che circonda il pianeta, usando i telescopi della Terra.

Tuttavia, non è ancora possibile osservare il pianeta, ma è una prospettiva allettante che sarà sicuramente sfruttata in futuro, tutto possibile grazie a TESS. Lo strumento, che proprio ieri ha compiuto un anno di osservazioni, cerca pianeti con anni brevi situati attorno a stelle vicine e luminose, gli obiettivi perfetti per osservare le atmosfere di mondi alieni.