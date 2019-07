È stato scoperto un rarissimo lago di lava persistente in un'isola sub-Antartica

I laghi di lava sono molto più rari di quello che si pensa, ne esistono solo un paio tra tutti i 1.500 vulcani attivi in tutto il mondo, esattamente otto, l'ultimo recentemente scoperto.

All'interno del vulcano attivo Mount Michael nell'isola di Saunders, degli scienziati del Regno Unito hanno scoperto un lago di lava persistente. L'attività vulcanica sul monte è documentata da quasi 200 anni, ma l'estrema lontananza dell'isola e il suo ambiente molto ostico non hanno mai permesso la totale esplorazione del luogo.

"L'isola è stata visitata in numerose occasioni, ma nessuno ha mai scalato la montagna", ha detto alla BBC l'analista geospaziale Peter Fretwell, della British Antarctic Survey (BAS). "Se guardi le immagini puoi capire il motivo: la vetta è circondata da un enorme fungo di neve, una neve estremamente morbida con una consistenza simile a zucchero a velo, probabilmente causata dal continuo sfogo del vapore del vulcano."

Questo terreno morbido e insidioso avrebbe reso le spedizioni impraticabili. "Non puoi passarci sopra" ha affermato il ricercatore. "Dovresti scavarci attraverso, ma farlo su un vulcano così attivo sarebbe pericoloso."

Grazie a un nuovo studio con immagini satellitari più recenti e ad alta risoluzione, registrate tra il 2003 e il 2018, un'analisi termica dei dati dell'infrarosso a onda corta (SWIR) ha determinato la presenza di questo lago di lava largo 110 metri con temperature di 1.279 ° C.



Questi laghi di lava sono estremamente rari e, in confronto a quelli che si creano temporaneamente durante le eruzioni vulcaniche, possono durante anche per 100 anni.