Scoperto un relitto di 100 anni a 250 metri sotto il Lago Superiore

Dopo un secolo, è stato ritrovato il relitto della Huronton, imponente nave affondata nell’ottobre del 1923 nel Lake Superior, uno dei più grandi laghi al mondo.

La storia dell'affondamento della Huronton, nave da carico lunga 72,5 metri, è un racconto di coraggio e tragico destino.

La nave viaggiava verso nord-ovest attraversando il Lago Superiore, in condizioni avverse dovute alla fitta nebbia e densa nube di fumo proveniente da incendi forestali. Nel frattempo, la Cetus, altra nave di dimensioni molto maggiori (lunga 126 metri) stava procedendo nella direzione opposta nelle stesse acque.

L’alta velocità delle navi, incuranti delle condizioni avverse, provocò un impatto devastante tra la prua della Cetus ed il lato sinistro della Huronton, aprendo un buco nella nave.

Fu l’intraprendenza del capitano della Cetus ad evitare la morte dei 17 membri dell’equipaggio, egli utilizzò la sua nave per bloccare il buco nella Huronton, permettendo così all'equipaggio di abbandonare la nave e mettersi in salvo.

È qui che il primo ufficiale, Dick Simpell, mostrò il suo coraggio: egli tornò sulla Huronton che stava affondando e rischiò la propria vita per salvare il loro fedele compagno di viaggio, un bulldog che era rimasto sulla nave.

La Huronton affondò in soli 18 minuti, sprofondando a 250 metri sul fondale del lago. Il ritrovamento del relitto è stato possibile grazie agli sforzi dei ricercatori della Great Lakes Shipwreck Historical Society. Con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come il sonar a scansione laterale, sono riusciti ad individuare una "linea retta" nell'immagine sonar, che suggerisce la presenza del relitto.

Un veicolo telecomandato è stato quindi inviato per catturare immagini e video dettagliati della Huronton, fornendo ai ricercatori una preziosa panoramica del relitto a cento anni dalla sua scomparsa.

L’impegno della Great Lakes Shipwreck Historical Society è quello di preservare e documentare la storia di questi relitti che giacciono sul fondo dei Grandi Laghi e sono minacciati dalla presenza di specie invasive come le cozze zebra e le cozze quagga, che ne causano il deterioramento progressivo e la successiva scomparsa.

Questa scoperta rivela una storia di coraggio, tragedia e memoria che emerge dalle profondità del Lago Superiore, fornendo un contributo inestimabile nella storia marittima di questa regione.