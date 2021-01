Scoperto il rettile più piccolo del mondo: si tratta di un camaleonte molto particolare

Nel nord del Madagascar sembra essere stato trovato il rettile più piccolo del mondo: un camaleonte chiamato Brookesia nana. La lunghezza del corpo di un maschio è di soli 13,5 mm, così come viene riportato sulla rivista Scientific Reports. Ad essere grandi, almeno in proporzione del corpo, sono i genitali. Sì, avete letto bene.

"I maschi estremamente miniaturizzati hanno bisogno di genitali relativamente più grandi", ha dichiarato il coautore dello studio Miguel Vences dell'Università Tecnica di Braunschweig, "per accoppiarsi con successo con le femmine più grandi". La femmina, infatti, è 19 mm più lunga del maschio; per questo motivo i genitali del maschio devono tenere il passo con la grandezza della femmina.

A differenza dei suoi parenti camaleonti, il Brookesia non è capace di cambiare colore. In termini evolutivi, come si spiega invece la presenza di una specie più piccola? Quando sono isolati, gli animali a volte crescono molto più grandi o più piccoli dei loro parenti non isolati.

"Ci sono numerosi vertebrati estremamente miniaturizzati in Madagascar, inclusi i primati più piccoli e alcune delle rane più piccole del mondo, che si sono evoluti in modo indipendente", ha affermato il coautore dello studio Andolalao Rakotoarison, erpetologo presso l'Università di Antananarivo in Madagascar, nella stessa pubblicazione.

Insomma, una specie davvero curiosa e molto interessante!