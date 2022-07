Scoperto un santuario di 2000 anni fa nascosto nei Paesi Bassi: apparteneva ai romani!

Proprio ieri, vi parlavamo della scoperta di un vero e proprio tesoro di monete d’oro romano ed oggi torniamo a parlare dei capitolini. Nei Paesi Bassi è stato portato alla luce uno dei più estesi complessi di templi romani antichi nel nord Europa, che comprende altari sacrificali usati dai soldati su una frontiera lontana dell'Impero Romano.

Il sito del I secolo d.C., noto come Santuario del tempio, era situato vicino alla forcella dei fiumi Reno e Waal e a pochi passi dai forti romani lungo il Limes della Bassa Germania. Ora si trova vicino alla città olandese di Zevenaar nella regione orientale del Gelderland, vicino al confine con la Germania.

Il santuario era costituito da almeno tre grandi templi e molti altari più piccoli dedicati a particolari divinità e dee romane, e sarebbe stato utilizzato principalmente per i voti sacri dai soldati romani. A capo del progetto di studi c’è Eric Norde, archeologo dell'archeologia olandese l'agenzia RAAP.

Nel sito sono stati trovati centinaia di manufatti, tra cui monete e gioielli; mentre le punte di lance, i resti di armature e finimenti per cavalli, ne sottolineano la natura militare, ha detto. Le scoperte fanno intravedere la vita dei soldati alle frontiere dell'impero, lontano dal cuore di Roma.

"È il santuario romano meglio conservato nei Paesi Bassi, e forse in un'area molto più ampia", ha detto Norde.

Il governo centrale dei Paesi Bassi e il governo provinciale di Gelderland hanno incaricato RAAP di scavare il sito, che è stato portato alla luce per la prima volta durante i lavori di estrazione commerciale dell'argilla nel 2021, secondo una dichiarazione del ministero della Cultura olandese. L'estrazione dell'argilla è stata interrotta per gli scavi ma sta proseguendo nelle vicinanze; quindi, il sito archeologico è per ora chiuso al pubblico.

Il santuario del tempio fu costruito su una leggera collina vicino alla confluenza dei fiumi; la collina fu poi leggermente rialzata. Una scala di pietra conduceva all'acqua e c'era anche un grande pozzo nel sito, riferisce Norde. I templi erano anche circondati da diversi focolari, che sembrano aver ospitato grandi fuochi sacrificali.

Il santuario è degno di nota per i suoi numerosi altari votivi fuori dai templi principali, che i supplicanti avrebbero usato per versare il vino e offrire sacrifici animali durante le preghiere e i voti. Norde specifica che gli altari votivi erano dedicati a diverse divinità romane, tra cui Mercurio, il dio dei messaggi, del denaro e della magia; Giove-Serapide, corrispettivo del dio principale originario dell'antico Egitto; Hercules Magusanus, una fusione del semidio romano Ercole e di un dio o eroe germanico senza nome; e le Iunones, un gruppo di dee adorato principalmente nella Gallia romana.

Ogni altare sacrificale recava un'iscrizione latina con i nomi degli dèi o delle dee a cui era dedicato e del soldato romano che aveva pagato per la sua collocazione, insieme al suo grado e alle specifiche della legione di appartenenza.

Le iscrizioni terminano sempre con un'affermazione del soldato, usando la frase formale "Votum Solvit Libens Merito" - latino per "Paga il voto, volentieri e con buona ragione".

[Credito immagine: RAAP]