Scoperto scheletro di un cavallo sepolto...senza testa? Cosa gli è successo

Man mano che si conducono scavi in siti archeologici o analisi di vecchi campioni, si scoprono sempre più dettagli interessanti sul passato, sui nostri antenati. A qualche giorno dalla scoperta del più antico fossile di Homo sapiens, ecco uno stranissimo scheletro di un cavallo senza testa sepolto accanto a un uomo.

Questi resti datati a circa 1.400 anni fa sono stati scoperti in un antico cimitero nella città di Knittlingen, nella Germania meridionale. Si parla di un uomo e di un cavallo uno accanto all’altro, la cui sepoltura sembra essere avvenuta tra il 476–750 d.C. stando alle stime dei ricercatori. Molto probabilmente si tratta del proprietario o cavaliere e del suo cavallo.

L’archeologo Folke Damminger ha spiegato che il contesto indicherebbe alla sua partecipazione alle campagne del re merovingio di allora, e anche alla sua vita in quanto membro dell’élite locale. Non si tratterebbe di un agricoltore, ma comunque del capo di una famiglia di contadini con altri lavoratori al suo servizio.

La sepoltura accanto al cavallo indicherebbe a una cerimonia di sepoltura con un “bene per l’aldilà”, ovvero proprio il suo fedele compagno equino. Secondo Damminger, “la funzione di questa cerimonia era la ‘messa in scena' del defunto nel suo status e ricchezza, come pretesa dei suoi successori di mantenere questo status”. Nello stesso cimitero, tra l’altro, sono stati trovati altri resti con beni ancora più lussosi o cavallereschi: spille d’oro, spade, lance e scudi erano tra i più frequenti.

Insomma, il mistero sembrerebbe già stato risolto: il cavallo senza testa sembrerebbe solamente l’esito di una cerimonia di sepoltura.

