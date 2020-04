Scoperto lo scheletro di un nuovo mammifero vissuto sul super continente Gondwana

E’ stato scoperto lo scheletro di un antico mammifero che viveva sulla Terra 180 milioni di anni fa, quando la terra aveva un super continente chiamato Gondwana.

Il nostro globo, all'epoca, era molto diverso rispetto ad oggi e molti continenti dell’emisfero sud erano raggruppati in un enorme mega continente chiamato Gondwana. Con il passare di milioni di anni, questa super porzione del pianeta ha iniziato a spezzettarsi ed hanno avuto origine, in questo modo, il Sud America, l’Africa, l’India, l’Arabia, l’Australia, il continente Antartico e, più tardi, anche il Madagascar. Ed è proprio in quella zona del Gondwana, che oggi noi chiamiamo Madagascar, che è vissuto un mammifero che è stato chiamato, dagli scienziati che l’hanno scoperto, con il nome scientifico Adalatherium hui.

Il fossile è stato rinvenuto proprio sull'odierna isola del Sud dell’Africa. Ed è proprio il fatto che si sia evoluto su un’isola che, ci dicono gli esperti, che ha portato la creatura a sviluppare caratteristiche particolari. Via via che il Madagascar si allontanava dalla terraferma, A. hui si è trovato sempre più isolato e, visto che non poteva volare o nuotare, si è presto ritrovato lontano dalla terraferma. Come spesso avviene per le specie che si evolvono sulle isole, la pressione evolutiva ha premuto l’acceleratore, per così dire, facendo sviluppare all'animale delle caratteristiche uniche e la sua evoluzione ha fatto sì che le sue dimensioni aumentassero nel tempo.

Dallo studio di uno scheletro ben conservato si evince che questo mammifero avesse numerose vertebre del tronco ed una coda di dimensioni ridotte ma molto larga. Lo scheletro, trovato sull'isola del Madagascar, era così ben conservato nonostante il lungo tempo trascorso che gli scienziati hanno notato, tra le ossa, la presenza di tessuto connettivo, segno questo che l’animale non aveva ancora raggiunto il massimo sviluppo. Nonostante ciò, si stima che A. hui pesasse, all'epoca della morte, circa 31 kg ed è uno dei mammiferi più grandi, che vivevano nel Gondwana, mai trovati.

Credit immagine: Marylou Stewart