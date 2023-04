È stato scoperto il secondo blue hole più profondo al mondo: è incredibile!

Il secondo "blue hole", ovvero delle peculiari doline marine, più profondo del mondo è stato scoperto nella baia di Chetumal in Messico. Scopriamo insieme questo affascinante luogo pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science.

Non parliamo questa volta della grotta più profonda d’Australia, ma con una profondità di ben 274 metri, questa enorme caverna marina è stata chiamata Taam ja' che significa "acqua profonda" in lingua maya. Nonostante gli scienziati l’abbiano scoperto nel lontano settembre 2021, hanno solo recentemente pubblicato uno studio.

In termini di profondità, è secondo solo a quello trovato a Sansha Yongle in Cina, che raggiunge una profondità di 300 metri. Tuttavia, la nuova dolina è notevolmente più profonda del famoso Great Blue Hole al largo della costa del Belize, profondo "solo" 125 metri.

Utilizzando immersioni subacquee, campioni d'acqua e indagini eco-suono, la ricerca suggerisce che il blue hole ha una spaventosa superficie di 13.690 metri quadrati e presenta lati molto ripidi con pendenze che raggiungono 80 gradi d’inclinazione. La sua foce è inoltre situata a circa 5 metri sotto il livello del mare.

Le doline come questa, si sono formate durante l'ultima era glaciale quando il livello del mare era di oltre 100 metri più basso di quello attuale. Inizialmente erano delle grotte calcaree, ma quando l'acqua del mare si è alzata e il soffitto è crollato, si è formata l’attuale "caverna".

Per capire l’importanza di tali luoghi, basti pensare che negli anni gli scienziati hanno persino scoperto fossili di creature preistoriche, come tartarughe e coccodrilli. Sono anche noti per essere habitat unici al mondo anche per le creature viventi, come coralli, tartarughe marine e squali, oltre ad una ricchezza di vita microbica unica.

Ancora una volta, dopo aver visto il pesce più profondo mai filmato, risulta palese come sotto i nostri occhi (e la superficie del mare) vi sia una quantità spropositata di misteri che aspettano solo di essere scoperti.