Scoperto un secondo piano di allineamento nel Sistema Solare

Un nuovo studio sulle moto delle comete ha rivelato che il Sistema Solare possiede un piano di allineamento secondario, simile all'eclittica, il piano su cui si trovano i pianeti. Studiando le orbite di oggetti con un lungo periodo, gli scienziati hanno scoperto che i punti di maggior lontananza (afelio) tendono ad allinearsi su un piano.

La scoperta di questa "eclittica secondaria" o "eclittica vuota" ha conseguenze importanti per i modelli che cercano di spiegare l'origine e il moto delle comete nel Sistema Solare.

Nel nostro sistema, i pianeti e la maggior parte dei corpi si muovono sullo stesso piano orbitale, conosciuto come eclittica. Tuttavia ci sono alcune eccezioni, come le comete. Specialmente quelle che hanno un lungo periodo, decine di migliaia di anni per compiere la loro orbita, sembrano provenire dalle direzione più varie e non sono confinate al piano dell'eclittica. Parliamo di comete orginatesi all'interno del nostro sistema e non provenienti da fuori, come 2I/Borisov.

I modelli i formazione del Sistema Solare suggeriscono che le comete si sono formate vicino all'eclittica (o addirittura nello stesso posto) e, più tardi, sono state disperse su orbite diverse. Anche se ci sono state interazioni gravitazionali che hanno alterato il loro percorso, l'afelio dovrebbe rimanere vicino all'eclittica e, in caso contrario, dovrebbero esserci delle forze esterne che spiegano il fenomeno.

Il Sistema Solare non è isolato; il campo gravitazionale della Via Lattea, la galassia che ci ospita, esercita una debole, ma non trascurabile, influenza. Akira Higuchi, professore presso l'University of Occupational and Environmental Health in Giappone, ha studiato gli effetti della gravità della galassia sul moto delle comete, tramite lo studio analitico delle equazioni che governano le orbite.

Ha mostrato che, se teniamo conto della gravità galattica, l'afelio delle comete tende a raccogliersi su due piani. Il primo è il piano dell'eclittica, ma c'è una seconda "eclittica vuota" che emerge dai suoi calcoli. L'eclittica è inclinata rispetto al piano della Via Lattea di circa 60 gradi, mentre la seconda è anch'essa inclinata di 60 gradi ma nella direzione opposta.

Higuchi l'ha chiamata eclittica vuota perché inizialmente non c'erano oggetti ed è stata popolata in un secondo momento.

La scienziata giapponese ha confermato le sue predizioni confrontando i risultati con delle simulazioni numeriche. Comparando i risultati analitici con quelli computazionali, ha dimostrato che la distribuzione delle comete ha due picchi, vicino all'eclittica e all'eclittica vuota, in accordo con i suoi calcoli.

Uno studio dettagliato della distribuzione delle comete sarà necessario per approfondire i risultati e capirne fino in fondo le implicazioni.