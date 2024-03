Scoperto un segreto al largo dell'oceano: questi animali non dovrebbero esistere

Nelle acque inesplorate della costa occidentale del Canada si nasconde un tesoro naturale che ha lasciato a bocca aperta la comunità scientifica internazionale. È ormai assodato che il riscaldamento globale sta devastando le barriere coralline, ma la scoperta di questo nuovo banco potrebbe cambiare le cose.

Nel cuore delle impervie acque del Canada si trova un reef di coralli che ha sorpreso gli scienziati per la sua improbabile esistenza. La scoperta è frutto della collaborazione tra ricercatori, le comunità indigene Kitasoo Xai’xais e Heiltsuk e il governo canadese, che insieme hanno esplorato il Canale Finlayson, rivelando la presenza di questo ecosistema unico.

Attraverso l'uso di un sottomarino telecomandato, la squadra ha effettuato quasi 20 immersioni prima di imbattersi nell'incredibile scenario: un campo vasto di coralli vivi, colorati di rosa, giallo e porpora. Questo banco, denominato Lophelia Reef o q̓áuc̓íwísuxv dalle comunità indigene, si estende per 10 ettari, dimostrando una vitalità eccezionale nonostante le condizioni ostili, caratterizzate da acque fredde, povera ossigenazione e alta acidità.



La particolarità di questa scoperta sta non solo nella sua bellezza ma anche nelle sfide che pone all'ecologia marina. Tradizionalmente, si riteneva che le acque fredde e a bassa ossigenazione del Pacifico settentrionale fossero inospitali per i coralli. Tuttavia, la posizione unica del cosiddetto reef, in un fiordo con acque insolitamente fredde e zone di mescolamento delle colonne d'acqua, sembra offrire le condizioni ideali per la loro sopravvivenza.



Va sottolineato che non è la prima volta che si notano animali estremamente tenaci alle condizioni esterne avverse. Basti pensare alla recente scoperta di alcuni vermi letteralmente immortali in aree contaminate chimicamente.

Questa scoperta, oltre che d'importanza mondiale vista l'estensione del campo di coralli, è interessante per un altro motivo: la preziosa sinergia tra la saggezza indigena e la ricerca scientifica moderna.

