Scoperto il segreto che permette al serpente a bande blu di 'respirare' sott'acqua

Un gruppo di ricerca dell’Università di Alberta, Canada, ha studiato una struttura presente sulla testa di un serpente marino (Hydrophis cianocinctus, nome scientifico del serpente marino a bande blu) che gli permette di rimanere sott’acqua per moltissimo tempo prima di riemergere in superficie.

Questo serpente marino, che viene chiamato anche serpente marino anulato, è una specie presente nelle acque tropicali del Sud-est Asiatico e caccia le sue prede uccidendo con il suo potente veleno, tre le barriere coralline o nelle acque calde della costa.

Questo serpente, ha un sistema respiratorio che non gli permette di respirare sott’acqua, non possiede, infatti, neppure le branchie, le strutture ideate dalla natura per captare l’ossigeno disciolto all’interno delle acque.

Nonostante tutto questo serpente è probabilmente uno dei vertebrati con sistema polmonare che più riesce a resistere sott’acqua.

Questa sua capacità di resistere sott’acqua, senza riemergere per respirare per molto tempo, è probabilmente dovuto ad una particolare disposizione di alcuni vasi sanguigni all’interno del capo dell’animale.

Gli scienziati hanno infatti notato che, nella parte più craniale del capo, poco sotto l’epidermide (quindi piuttosto vicino alla superficie) questo serpente ha una fitta e intricata rete di vasi sanguigni.

Avendo molti vasi sanguigni si tratta di una zona molto vascolarizzata con un flusso di sangue senza ossigeno molto importante. La vicinanza con l’epidermide fa sì che, durante il nuoto, l’ossigeno possa, probabilmente, penetrare all’interno dei vasi sanguigni e quindi andare ad ossigenare il sangue che vi scorre all’interno.

Il sangue così ossigenato si sposta e l’ossigeno può diffondersi in tutti gli altri tessuti corporei e, soprattutto, andare ad alimentare il sistema nervoso e il cervello dell’animale, organo che probabilmente è il più esigente in termini di fabbisogno di ossigeno.

Si può dire, facendo le dovute distinzioni del caso, che questo sistema di vasi sanguigni funziona all’incirca come le branchie dei pesci, rendendo in questo modo la testa del serpente una unica grossa branchia.

Grazie a questa modificazione, quindi, l’animale può restare sott’acqua per molto più tempo prima di riemergere in superficie, garantendogli un gran vantaggio evolutivo quando, per esempio, deve cacciare sott’acqua e attendere la preda.