Finalmente abbiamo scoperto il segreto dell'unico panda marrone in cattività

La figura di Qizai, l'unico panda bruno e bianco conosciuto al mondo e attualmente in cattività, emerge come un enigma avvolto in un manto di mistero. Questo gigante buono, distinto dai suoi conspecifici per il suo insolito colore del pelo, ha a lungo stimolato l'interesse e l'intrigo della comunità scientifica.

La ragione dietro la sua colorazione unica è rimasta un quesito irrisolto per anni, finché la scienza genetica non è intervenuta, gettando luce su questo mistero biologico (potrebbe non sembrare, ma i colori del panda servono davvero a qualcosa).

Una squadra di ricercatori, armata di tecnologia all'avanguardia e di una curiosità insaziabile, ha intrapreso un'indagine genetica, sequenziando i genomi di 35 panda giganti, inclusi quelli di Qizai e un altro esemplare della stessa rarissima varietà, oltre a normali panda bianchi e neri.

L'analisi comparativa ha rivelato il colpevole genetico: il gene Bace2. Questo, che codifica un enzima coinvolto nella frammentazione della proteina precursore dell'amiloide, mostra una particolarità nei panda bruni: due copie identiche di una variante mancante di 25 paia di basi, elementi fondamentali del DNA.

Per confermare la loro scoperta, i ricercatori non si sono fermati qui: hanno sequenziato il DNA di altri 192 panda bianchi e neri, scoprendo l'assenza della variante in questione in tutti loro. L'esperimento è stato portato ancora più lontano con la creazione di topi geneticamente modificati per presentare la stessa mutazione, i quali hanno sviluppato un pelo più chiaro.

Il collegamento tra questa mutazione e la colorazione dei panda bruni come Qizai si trova nelle melanosomi, organelli cellulari responsabili della produzione di melanina, il pigmento che determina il colore della pelle e del pelo. La mutazione nel gene Bace2 sembra influenzare queste strutture, riducendone numero e dimensioni, e portando alla colorazione più chiara del pelo.

Qizai potrebbe aver perso un po' del suo mistero, ma in cambio, la scienza ha fatto un importante salto in avanti, portandoci più vicini alla comprensione delle meraviglie del mondo naturale. Nel frattempo in Cina è stato avvistato un panda completamente bianco.