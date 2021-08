Scoperto il segreto di questi violini da milioni di dollari

I maestri artigiani di strumenti musicali sono sempre stati associati al genio e all’abilità. Tra questi i più noti sono i liutai Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri, i cui strumenti oggi valgono milioni di dollari. Alcuni ricercatori, però, hanno scoperto il segreto che si cela nell’incredibile musicalità di questi strumenti.

Uno studio, condotto dalla Texas A&M University, ha scoperto che gli strumenti prodotti dal famoso Antonio Stradivari erano trattati chimicamente per produrre la loro incredibile sonorità e fattura.

Queste ricerche confermano le teorie di Joseph Nagyvary , professore di biochimica della Texas A&M University, il quale, per primo, ipotizzò che l’unicità degli strumenti di questi grandi artigiani, ineguagliati dopo 200 anni, risiedesse nelle procedure chimiche aggressive, piuttosto che sulle sole doti manuali. Lo stesso Nagyvary afferma "Tutta la mia ricerca in molti anni si è basata sul presupposto che il legno dei grandi maestri avesse subito un trattamento chimico aggressivo , e questo ha avuto un ruolo diretto nella creazione del grande suono dello Stradivari e del Guarneri".

Le attuali scoperte del team di ricerca evidenziano gli agenti chimici utilizzati in questi procedimenti. Tra questi troviamo borace, zinco, rame e allume. Questi agenti chimici, mescolati all'acqua di calce, sono stati usati per trattare il legno dei famosi strumenti musicali (che anticamente non erano fatti solo di legno).

Secondo Nagyvary, inoltre, "Questo nuovo studio rivela che Stradivari e Guarneri avevano un proprio metodo proprietario di lavorazione del legno, al quale avrebbero potuto attribuire un notevole significato" e continuando "Avrebbero potuto rendersi conto che i sali speciali che usavano per l'impregnazione del legno gli impartivano anche una benefica resistenza meccanica e vantaggi acustici".

Il ricercatore fa notare che queste conoscenze chimiche si sono rivelate fondamentali per avere un vantaggio sulla concorrenza, conferendo agli strumenti una durevolezza ed un suono sublime.

Al giorno d’oggi i violini di questi grandi maestri non solo rappresentano dei veri e propri capolavori di artigianato ma hanno un valore economico incredibile, che per alcuni pezzi supera i 10 milioni di dollari.

E sapevate che una paziente ha suonato il violino mentre le veniva rimosso un tumore al cervello?