Scoperto il luogo di sepoltura della regina Nefertiti, ma non mancano i dubbi

Utilizzando una nuova tecnologia è stata, con tutta probabilità, scoperta una nuova stanza all'interno di una tomba e gli scienziati credono possa trattarsi della sala di sepoltura di Nefertiti.

Esiste una teoria, formulata nel 2015, di un egittologo di origini britanniche secondo cui la sepoltura della famosissima regina Nefertiti fosse situata in una zona non ancora scoperta della tomba del faraone Tutankhamon. Il regno di questo celebre sovrano è durato circa dieci anni nonostante la sua morte sia avvenuta nell'anno 1323 a.C. quando era ancora giovanissimo, probabilmente diciannovenne per colpa, e gli ultimi studi sembrano confermarlo, di una ferita andata in cancrena. Quella del faraone Tutankhamon è una tomba che risale a circa 3300 anni fa e vi sono stati fatti numerosi studi, nel recente passato, che non hanno rinvenuto alcuna stanza segreta.

Ecco che la teoria secondo cui la regina Nefertiti fosse stata sepolta in una zona non ancora scoperta della tomba di Tutankhamon è andata via via abbandonata…fino ad ora, almeno. Secondo un nuovo studio, utilizzando uno specifico macchinario, un gruppo di egittologi afferma di aver scoperto un nuovo ambiente all'interno del complesso della tomba di Tutankhamon. Questo speciale macchinario radar sembra riuscire a penetrare la roccia ed è così che sembra essere emersa una nuova stanza larga due metri per circa dieci di lunghezza. Nefertiti fu una regina estremamente importante per l’Egitto.

Quando era in vita ha governato l’Egitto insieme ad Akhenaton, suo sposo, fino a quando quest’ultimo non è morto. Da questo punto di vista, se veramente quella che è stata scoperta è la tomba di Nefertiti, potrebbe essere, ci dicono gli egittologi, una scoperta estremamente importante perché dimostrerebbe che la regina venne sepolta al pari di un faraone. Tuttavia non tutti gli egittologi credono che la nuova stanza esista davvero. In particolare si critica il macchinario usato per cercarla poiché, affermano, alquanto inaffidabile.