Scoperto sottomarino per operazioni speciali top-secret della seconda guerra mondiale

Un sottomarino britannico della seconda guerra mondiale, famoso per aver svolto un ruolo chiave nelle operazioni militari speciali, è stato recentemente (e finalmente!) rinvenuto al largo delle coste della Grecia. Il relitto della HMS Triumph è stato scoperto da una squadra di subacquei guidata da Kostas Thoctarides.

Si trova a una profondità di circa 203 metri, a 10 chilometri al largo di Capo Sunio nel Mar Egeo. Le condizioni del relitto, con i portelli chiusi e il periscopio ritirato, suggeriscono che il sottomarino al momento dell'affondamento stava per immergersi sott'acqua. Anche dopo la scoperta la causa esatta della sua dipartita rimane incerta, ma gli esperti stanno cercando di capire.

La HMS Triumph ha svolto oltre 20 missioni durante la seconda guerra mondiale, attaccando navi e sottomarini dell'Asse nel Mar Mediterraneo. È passata alla storia, però, soprattutto per il suo coinvolgimento in operazioni segrete, come il salvataggio di soldati alleati intrappolati in Nord Africa e l'infiltrazione di ufficiali dell'intelligence britannica in Grecia occupata.

La ricerca del relitto è durata più di 20 anni, ma grazie all'utilizzo di un veicolo sottomarino telecomandato, una squadra è riuscita a trovare il mezzo. La scoperta ha un significato emotivo particolare, poiché il relitto è considerato una tomba di guerra che merita rispetto e riconoscimento. E saranno finalmente informate anche le famiglie dei membri dell'equipaggio scomparsi.