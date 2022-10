Scoperto spettacolare mosaico romano sotto un edificio occupato dai ribelli siriani

In quella parte della Siria dilaniata dai conflitti armati, gli archeologi hanno rinvenuto un mosaico spettacolareE, risalente all’epoca romana. La raffigurazione cesellata mostra gli eventi della guerra di Troia, il semidio Ercole e il potente dio romano Nettuno, insieme alle sue 40 amanti.

L’agenzia governativa siriana, la General Directorate of Antiquities and Museums, ha scoperto questa meraviglia a Rastan, un città sita nella Siria centrale, proprio il giorno 12 di questo mese. Come riporta l’Associated Press (AP), il murale è lungo poco meno di venti 20 metri e largo 6.

La maggior parte delle pietre colorare che componevano il mosaico misuravano 1,2 x 1,2 centimetri. Possiamo ritenerci davvero fortunati a poter ammirare questa meraviglia del mondo antico: l’edificio era occupato dai ribelli della guerra civile fino al 2018, anno in cui il governo siriano ha ripreso il controllo della città, secondo quanto riporta la BBC. Le antiche rovine sotto la struttura sono ancora in fase di scavo.

"Non possiamo identificare il tipo di edificio, che si tratti di uno stabilimento balneare pubblico o qualcos'altro, perché non abbiamo ancora finito di scavare", ha riferito direttore associato degli scavi e della ricerca archeologica, Humam Saad, all'AP. La ricchezza dei dettagli rende tale reperto archeologico il più importante del paese degli ultimi dieci anni, da quando iniziò la guerra civile nel 2011, durante la primavera araba.

Il murale risale al IV secolo d.C., successivamente alla divisione tra Impero Romano d’Occidente e quello che conosceremo storicamente come Impero Bizantino. Dei rappresentati del Lebanon's Nabu Museum avevano acquistato l’edificio per poi donarlo allo stato siriano.

Come accennato, il mosaico presenta raffigurazioni concernenti gli eventi della guerra di Troia, il conflitto tradizionalmente datato nel XII secolo a.C. avvenuto tra Greci e Troiani nell’antica terra di Ilio, nell’odierna Turchia. Inoltre, anche Ercole ha uno spazio nella narrazione figurativa: il racconto rappresentato mostra lo scontro tra il semidio e Ippolita, la regina delle amazzoni.

"Purtroppo, ci sono stati gruppi armati che hanno cercato di vendere il mosaico, a un certo punto nel 2017, e lo hanno elencato sulle piattaforme dei social media", ha detto Saad all'AP.