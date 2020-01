Scoperto lo strano modo di camminare nell'acqua dei più grandi dinosauri mai esistiti

Sono state trovate, in Texas, delle misteriose impronte appartenenti ad uno dei più grandi dinosauri quadrupedi mai conosciuti, solo che... mancano le impronte degli arti posteriori!

Questo è ciò che hanno scoperto i paleontologi provenienti dall’Heritage Museum of the Texas Hill Country, Houston Museum of Natural Sciences e dal Purdue University, ovvero una serie di impronte, in Texas, lasciate da alcuni tra i più grandi dinosauri quadrupedi mai esistiti. Queste impronte sono state trovate nel 2007 in una cava di calcare e risalgono a circa 110 milioni di anni fa. Non si sa di preciso quale specie di dinosauro le abbia lasciate, tuttavia gli esperti ipotizzano che i responsabili fossero Astrophocaudia, Cedarosaurus o Sauroposeidon, giganteschi dinosauri a collo lungo.

Ciò che, però, lascia molti interrogativi aperti è il fatto che di questa serie di impronte mancano quelle lasciate dagli arti posteriori e, per di più, le orme sono molto distanziate tra di loro. E’ difficile pensare, ci dicono gli esperti, che questi animali, pur possedendo 4 zampe, camminassero solamente su quelle posteriori perché stiamo parlando di alcuni tra i dinosauri più grandi e pesanti mai esistiti. D’altro canto, sono documentati altri ritrovamenti di serie di impronte in cui erano presenti solo quelle lasciate dagli arti anteriori. Una prima teoria formulata per spiegare una tale stranezza è che questi grandi dinosauri fossero creature acquatiche. Questa teoria, formulata nel 1940, è stata confutata a seguito di altri ritrovamenti che danno prove concrete sul fatto che questi giganteschi animali fossero effettivamente terrestri. L’ipotesi più probabile, come ci dice la ricerca pubblicata su Ichnos, è che queste creature stavano, probabilmente, attraversando una zona di acqua particolarmente alta.

Non stavano nuotando, semplicemente l’acqua alta teneva sollevate le zampe posteriori e l’animale procedeva a “salti”, puntellando gli arti anteriori sul fondo. In questo modo si spostavano nell'acqua lasciando solamente le impronte degli arti anteriori. Possiamo ancora aggiungere che questi animali, che potevano arrivare a pesare circa 60 tonnellate, avevano polmoni enormi e le ossa vuote contenevano sacche d’aria. Tutte queste accortezze anatomiche hanno reso i corpi di questi animali relativamente leggeri. Questa è solo una teoria e gli scienziati necessitano di altre prove per svelare il mistero delle impronte lasciate da questi animali.