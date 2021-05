È stato scoperto uno 'strano' effetto di protezione dell'aspirina

Secondo un nuovo studio, riportato su Nature Aging, gli uomini più anziani che assumono antinfiammatori, come ad esempio la comunissima aspirina, potrebbero essere protetti da alcuni degli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico. Potrebbe sembrare assurdo, ma vediamo cosa dice lo studio.

Questo non è un effetto riscontrato direttamente, poiché non è stata trovata alcuna correlazione diretta. Tuttavia, coloro che stavano assumendo antinfiammatori non steroidei (FANS) hanno ottenuto punteggi significativamente più alti nei test che misurano la memoria, la concentrazione e la capacità di seguire le istruzioni.

"Il nostro studio indica che l'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico può essere correlata ad alterazioni a breve termine della funzione cognitiva e che i FANS possono modificare questa relazione", concludono gli autori. Respirare il particolato fine - inquinanti particolari presenti in atmosfera - può portare a una funzione cognitiva ridotta a breve termine.

L'aspirina rallenta l'infiammazione nel cervello, che può diventare cronica se l'inquinamento atmosferico è abbastanza grave, e gli effetti potrebbero essere visibili come nel caso di questo studio. Si tratta ovviamente solo di un'ipotesi e gli scienziati dovranno condurre adeguati studi clinici sulla questione per capirne di più.

"I nostri risultati non suggeriscono ancora che tutte le persone anziane dovrebbero assumere farmaci antinfiammatori, perché questi sono farmaci con effetti collaterali che non possiamo prendere alla leggera", ha dichiarato al Guardian lo scienziato della salute ambientale Andrea Baccarelli. In particolare, nello studio, coloro che non assumevano alcun FANS avevano il 128% in più di probabilità di ottenere un punteggio basso in un test di screening ampiamente utilizzato per la demenza; mentre coloro che assumevano FANS avevano solo il 44% di probabilità in più di ottenere un punteggio basso durante lo stesso periodo di tempo.

Sembra esserci una netta differenza tra coloro che prendono antinfiammatori e chi no, per questo motivo servono senza alcun dubbio altri studi.