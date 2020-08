Scoperto uno strano pianeta: è più piccolo di Nettuno ma più massiccio del 50%

Di pianeti strani nel nostro Universo ne esistono tantissimi. I ricercatori, infatti, hanno scoperto un mondo davvero particolare: le sue dimensioni sono intermedie tra la Terra e Nettuno, ma è il 50% più massiccio di quest'ultimo. Questo corpo celeste sta mettendo in dubbio la nostra comprensione della formazione dei pianeti.

La missione Kepler ha trovato il mondo in questione nel 2016. Orbita attorno a K2-25, una stella nana nell'ammasso stellare di Hyades. K2-25b gira intorno alla sua stella ogni 3.5 giorni, ha una massa di circa 24.5 masse terrestri e un raggio di circa 3.4 raggi terrestri. "Queste proprietà sono compatibili con un nucleo roccioso avvolto da una sottile atmosfera di idrogeno-elio".

Si tratta di un sub-Nettuno, ovvero un pianeta più grande di Nettuno ma con un raggio più piccolo, oppure meno massiccio ma con un raggio maggiore. Capire come si formano questi corpi celesti è una domanda fondamentale in questo momento. "K2-25b è insolito", secondo il ricercatore principale dello studio, Gudmundur Stefansson, della Princeton University. "Il pianeta è denso per le sue dimensioni ed età, a differenza di altri giovani pianeti sub-Nettuno che orbitano vicino alla loro stella ospite. Di solito si osserva che questi mondi hanno densità basse e alcuni hanno persino atmosfere di evaporazione estese. K2-25b, con le misurazioni alla mano, sembra avere un nucleo denso, roccioso o ricco d'acqua, con un involucro sottile."

K2-25b pone alcune importanti domande agli astronomi. Le risposte a queste domande dovranno, per adesso, attendere. K2-25b, in futuro, sarà un ottimo candidato per le osservazioni di follow-up con il James Webb Space Telescope.