Scoperto uno strano uccello preistorico con cranio di dinosauro

È ormai risaputo che i moderni uccelli discendano dai dinosauri, ma ritrovare un fossile che presenta caratteristiche di entrambi non è cosa di tutti giorni. I paleontologici ora si stanno interrogando su questo misterioso uccello preistorico avente un cranio morfologicamente simile a quello di un dinosauro.

Il fossile in questione è stato trovato in Cina, e la specie è stata battezzata Cratonavis zhui. Tra le sue peculiarità, questo esemplare sembra essere diverso da qualunque altro uccello con cui è convissuto, circa 120 milioni di anni fa.

I ricercatori dell'Accademia delle Scienze Cinese hanno scannerizzato i resti fossili attraverso una TC; grazie alle immagini ottenute, hanno potuto rimuovere e rimettere insieme le varie ossa, ricostruendo accuratamente lo scheletro. Dai risultati sono emerse le impressionanti similitudini del cranio a quello del Tyrannosaurus Rex (a proposito, sapevate che i T. Rex forse erano molto più grandi del previsto?).

Oltre a questo, Cratonavis aveva un'altra caratteristica che lo rendeva unico tra gli uccelli antichi: una scapola particolarmente allungata. È possibile che questo tratto sia stato cruciale per permettere a quest'uccello di volare, poiché le sue parti del corpo da dinosauro lo avrebbero altrimenti costretto a terra.

"La scapola è di vitale importanza per il volo degli uccelli. Serve per la stabilità e la flessibilità," ha affermato il dott. Wang Min, autore dello studio. "Tracciando i cambiamenti della scapola nella transizione da teropode a uccello, ipotizziamo che la scapola allungata possa incrementare la mobilità dell'omero e la potenza del muscolo, compensando per l'apparato di volo poco sviluppato in questo esemplare."

Questo fossile, che presenta un sorprendente mosaico di caratteristiche, è un ritrovamento fondamentale per gli scienziati e i paleontologi che si domandano come sia avvenuta la transizione da creature possenti come il T. Rex a piccoli uccelli, in grado di volare. La ricerca, tuttavia, è appena all'inizio. Rimanendo in tema di dinosauri, sapevate che è stata da poco scoperta una nuova specie di pterodattili?

[Credit immagine: ZHAO Chuang]