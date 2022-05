Scoperto un nuovo 'suono' di uno degli animali più grandi della Terra

Gli animali più grandi del nostro pianeta sono le balene, creature colossali che possono raggiungere e superare i 30 metri. Adesso, in un nuovo studio, gli scienziati hanno scoperto una nuova chiamata che fanno le megattere per comunicare, un vocalizzo precedentemente sconosciuto e chiamato "colpo di pistola" dagli esperti.

Così come riportato sulla rivista JASA Express Letters, questa chiamata registrata nel novembre 2019 è stata ascoltata per lo più di notte e in particolare nell'arco di tre giorni. "Non capiamo ancora del tutto cosa significhi, ma è fantastico registrarlo per la prima volta nelle megattere, mostra davvero quanto dobbiamo ancora imparare su questi incredibili animali", ha affermato la dott.ssa Kirsten Thompson, dell'Università di Exeter.

I suoni sono stati ascoltati durante l'estate nell'Oceano Atlantico meridionale in una regione chiamata Vema Seamount. "Il nostro studio conferma che le balene che passano da Vema durante il loro lungo viaggio attraverso gli oceani si stanno nutrendo", continua la dottoressa Thompson. "Le montagne sottomarine possono fornire un habitat ricco per tutti i tipi di specie migratorie".

Insomma, non sappiamo ancora molto su queste incredibili creature, ma una cosa è certa: dobbiamo studiarle ancora di più. In futuro, infatti, i ricercatori potrebbero finalmente completare l'intelligenza artificiale capace di farci comunicare con le balene. Nel frattempo, anche gli sforzi di conservazione che stiamo attuando stanno funzionando: negli anni '60 la popolazione mondiale di megattere era di circa 5.000 esemplari, oggi invece ci sono più di 135.000 individui.

