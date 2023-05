È stato scoperto un nuovo temibile dinosauro, di chi si tratta?

A Castellón, in Spagna, sono state trovate le ossa di una nuova specie di dinosauro appartenente alla famiglia degli spinosauridi. Si stima che il dinosauro in questione sia cresciuto fino a una spaventosa lunghezza di ben 10-11 metri. Scopriamo insieme questo nuovo esemplare.

Le notizie su di loro non smettono mai di stupirci. Dopo aver scoperto quanti anni vivevano i dinosauri, l'identificazione di questo nuovo esemplare indica palesemente che la penisola iberica fosse un vero centro nevralgico per questa specie nel primo Cretaceo. In effetti, sebbene i membri più grandi della famiglia che conosciamo provengano dall'Africa, la Spagna potrebbe essere stata il luogo in cui si sono evoluti per la prima volta. Non avete ben in mente di chi stiamo parlando? Malissimo!

Il famoso Spinosaurus è infatti divenuto celebre in film come Jurassic Park e libri, ed è stato uno dei primi esemplari rinvenuti. Al giorno d’oggi però, l’intera famiglia ora comprende invece una dozzina di specie di varie dimensioni.

Tuttavia, come rivela un articolo pubblicato su Scientific Reports gli autori attribuiscono una mascella destra, un dente e cinque vertebre scoperti nella formazione di Arcillas de Morella a una nuova specie che chiamano Protathlitis cinctorrensis.

Nonostante questi resti non siano sufficienti, sulla base di confronti con altri spinosauridi è possibile stimarne le dimensioni, concludendo che si tratti di un esemplare leggermente più piccolo dello Spinosaurus. Il sito in cui è stato trovato è datato a 126-127 milioni di anni fa, il che lo rende quasi contemporaneo di Iberospinus natarioi, scoperto in rocce portoghesi di 125 milioni di anni.

Ricordando ancora una volta come l’immagine che abbiamo del T.Rex sia sbagliata, è importante sottolineare come si tratti nello specifico di un baryonychine, ovvero uno dei principali sottogruppi di spinosauro identificato grazie ai peculiari denti ricurvi. Gli autori pensano inoltre che un tempo i baryonychini dominassero in Europa.