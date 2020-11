È stato scoperto un testo nascosto su un manoscritto medievale del XV secolo

Su alcuni fogli di un manoscritto del XV secolo, degli studenti del Rochester Institute of Technology (RIT) hanno scoperto un testo nascosto. Ai tempi, infatti, la pergamena costava molto. Per questo motivo quando si faceva un errore il testo veniva semplicemente raschiato e poi riscritto nella versione corretta.

Gli studenti hanno utilizzato le pergamene conservata nella Cary Graphic Arts Collection del RIT e le hanno messe sotto una luce UV. "È stato fantastico perché questo documento è stato nella Cary Collection per circa un decennio e nessuno se n'è accorto", ha dichiarato Zoë LaLena, una studentessa coinvolta nello studio.

"Gli studenti hanno fornito informazioni incredibilmente importanti su almeno due dei nostri fogli di manoscritti qui nella raccolta e in un certo senso hanno scoperto due testi che non sapevamo fossero al suo interni", ha dichiarato entusiasta Steven Galbraith, curatore della Cary Graphic Arts Collection. Il prossimo passo è quello di capire cosa recita il testo "nascosto".

Ne sapremo sicuramente di più nel 2021, poiché gli studenti sono stati selezionati per condividere i loro risultati all'International Congress on Medieval Studies. Queste scoperte sono sempre entusiasmanti, soprattutto per il valore storico che rappresentato: recentemente è stato scoperto un documento simile in Giappone che ci racconta le leggi del primo Periodo Edo; mentre partendo da un singolo, minuscolo, campione di pigmento, gli esperti sono riusciti a svelare i misteri dietro a un ritratto egizio.