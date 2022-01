Scoperto trattamento sbalorditivo: il futuro della rigenerazione si nasconde negli anfibi?

La biologia rigenerativa è una pietra miliare del discorso scientifico. Anche se il futuro della medicina protesica potrebbe essere un arto robotico ultra resistente , sfruttare meccanismi di rigenerazione degli arti sembra essere la strada ideale. A tal fine, un team di ricerca ha sviluppato una tecnica capace di rigenerare gli arti nelle rane.

La perdita di un arto è un trauma che inficia sulla funzionalità dell’individuo e provoca ripercussioni psicologiche. Le cause possono essere molteplici, tra cui patologie congenite, lesioni e incidenti.

Per ovviare a tali menomazioni, il campo della medicina protesica e robotica ha sviluppato innovazioni capaci di sostituire gli arti perduti, ma tali vestigia artificiali, pur essendo ipertecnologici, non possono emulare le sensazioni degli arti naturali. Ciò impedisce alla persona menomata di sperimentare il senso del tatto e tutto lo spettro di sensazioni collegati ad esso.

Per questo motivo, un team di ricerca biomedico ha preferito rivolgersi ad un altro campo, quello della biologia rigenerativa. I ricercatori hanno sviluppato un procedimento che con 24 ore di applicazione ha permesso di rigenerare arti funzionali e sensibili nelle rane.

Il segreto di tale procedura è quello di indurre le cellule stesse del corpo a riprodurre i meccanismi con cui hanno originariamente generato gli arti, attivando segnali chimici che inducono le cellule in prossimità della lesione a proliferare.

L’ostacolo all’attuazione del procedimento è costituito dallo scoraggiare le cellule a formare cicatrici. Normalmente queste manifestazioni fisiologiche sono necessarie a proteggere i tessuti da ulteriori danni, impedendo la rigenerazione.

In natura alcune specie sono riuscite a bypassare la cicatrizzazione. Tra queste ricordiamo gli axolotl, le salamandre che hanno il potere della rigenerazione. Un meccanismo affine a tali creature è possibile riscontrarlo negli esseri umani nella fase fetale, durante la quale il sacco amniotico favorisce la rigenerazione.

È proprio nel sacco amniotico che i ricercatori hanno trovato la risposta, o meglio nello sviluppo di un sacco amniotico artificiale. Gli scienziati della Tufts University, negli Stati Uniti, hanno progettato un ambiente artificiale simile ad un sacco amniotico che permetterebbe di attivare la rigenerazione.

Il trattamento consta di un dispositivo avvolto attorno al moncherino per creare una camera isolata. Il passo successivo è stato quello di immettere un mix di farmaci nel dispositivo, che inducono la crescita dei tessuti.

Il procedimento è stato testato su una specie, nota come rane artigliate africane. I test hanno previsto la suddivisione in tre gruppi di controllo. Un primo gruppo dotato del dispositivo caricato con i farmaci e applicato sull’arto mancante dei soggetti per 24 ore. Un altro gruppo, invece, è stato sottoposto unicamente al dispositivo, privo di farmaci. Infine un terzo gruppo non è stato soggetto ad alcun trattamento.

Dall’analisi dei dati è emerso che il primo gruppo ha sperimentato, nei 18 mesi seguenti, una completa rigenerazione degli arti con annesse dita, strutture nervose, ossee e sanguigne. Inoltre, a stimolazione esterna gli arti hanno risposto positivamente, mostrando un notevole recupero funzionale e tattile.

Gli esemplari a cui è stato apposto unicamente il dispositivo, sprovvisto dei farmaci, hanno presentato una ricrescita molto limitata, sia da un punto di vista strutturale che funzionale. Le rane del gruppo di controllo, invece, hanno mostrato una totale assenza di ricrescita degli arti.

I ricercatori fanno notare che la ricrescita degli arti nel gruppo soggetto al trattamento completo non è stata ottimale, in quanto le ossa presentavano segni di frammentazione, confessando la presenza di meccanismi biochimici ancora non del tutto compresi e la necessità di ottimizzare il procedimento.

Alla luce delle conclusioni dello studio, gli scienziati sono fiduciosi di poter svelare i restanti meccanismi e permettere una totale rigenerazione degli arti negli anfibi.

Per quanto riguarda gli esseri umani, gli scienziati affermano che no, non è ancora possibile far ricrescere gli arti. In futuro, però, approfondendo i segnali biochimici che concorrono allo sviluppo di cellule e tessuti e, adattando tali conoscenze alla complessità della biologia umana, sperano di poter permettere a coloro che hanno perso un arto di riottenerlo al pieno delle sue funzionalità.