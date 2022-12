È stato scoperto il 'vecchio cuore' della nostra galassia

La Via Lattea è la nostra galassia. Nonostante sia letteralmente casa nostra, gli scienziati non hanno tutte le risposte, anche se alcune di esse, pian piano, stanno trovando finalmente una soluzione. Recentemente, infatti, gli astronomi hanno scoperto il suo "vecchio cuore".

Grazie alle misurazioni della più accurata mappa tridimensionale mai fatta, insieme ad una rete neurale per sondare le composizioni chimiche di oltre 2 milioni di stelle, un team ha identificato 18.000 stelle risalenti all'infanzia della Via Lattea. Quest'ultime, suggeriscono gli addetti ai lavori, è probabile che fossero presenti a partire da circa 11 miliardi di anni fa.

L'astronomo Hans-Walter Rix del Max Planck Institute for Astronomy ha definito questo insieme il "vecchio cuore della nostra galassia" perché sono poveri di metalli, molto vecchie e possono essere trovati all'incirca al centro. Questi fasci di stelle che si sono formati nell'Universo primordiale erano i semi delle galassie.

Agli albori della Via Lattea, tre o quattro di questi semi si unirono per formare il nucleo di quella che sarebbe diventata la nostra galassia natale. Così come potrete immaginare, le domande non sono ancora finite e gli scienziati ne hanno ancora moltissime: qual è la distribuzione spaziale di queste stelle? Hanno rapporti di abbondanza speciali che potrebbero dirci di più sulle prime condizioni della Via Lattea?

Insomma, speriamo che gli studi futuri risolveranno le nostre lacune sull'argomento... ma siamo sicuri di sì!