Abbiamo scoperto un verme luccicante laddove la vita è impossibile

Della serie animali rari e dove trovarli oggi parliamo di una scoperta fatta nei fondali marini che ha dell'incredibile. Si tratta di un verme marino estremamente particolare per via della sua resilienza. Infatti, lui vive in un ambiente dove la vita sembrava impossibile...fino ad oggi almeno.

La recente scoperta del Pectinereis strickrotti da parte di un team di biologi marini guidati dalla Scripps Institution of Oceanography ha evidenziato quanto poco conosciamo realmente degli ecosistemi profondi. Questo verme luccicante è stato trovato in un ambiente caratterizzato da fuoriuscite di metano, al largo delle coste della Costa Rica. In questo habitat, apparentemente ostile, il vermicello ha prosperato, sfidando le precedenti convinzioni sulla vita negli abissi.

Il Pectinereis strickrotti (qui la foto) appartiene alla famiglia dei Nereididae, comunemente noti come vermi ragno, e presenta caratteristiche uniche rispetto ai suoi conspecifici. A differenza della maggior parte dei vermi ragno che popolano acque più basse, lui vive a profondità di circa 1000 metri in condizioni di oscurità totale.

Questa specie si è adattata a vivere senza luce, sviluppando caratteristiche fisiche peculiari come parapodi (appendici simili a zampe) coperte di branchie per assorbire ossigeno. Caratteristica questa non comune con i suoi cugini di specie.

L'importanza di una scoperta come questa non risiede solo nell'aggiunta di una nuova specie alla biodiversità marina. Rappresenta piuttosto un chiaro segnale di quanto ancora ci sia da esplorare e comprendere degli oceani. Il team di ricerca ha sottolineato la frequente scoperta di nuove specie, spesso più veloce della capacità di classificarle e descriverle, sottolineando una ricchezza di biodiversità ancora largamente inesplorata.

Tuttavia, è sempre bene ricordare che i nostri oceani sono in pericolo e la responsabilità di preservare tutto l'ecosistema marino risiede nella capacità dell'uomo di rispettarlo.