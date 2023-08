Dopo aver scoperto il vero scopo dell'Area 51 sarete ancora più sorpresi

Il luogo che ha alimentato per decenni le fantasie più sfrenate di teorici della cospirazione e appassionati di UFO è sicuramente l'Area 51. Si tratta di una base militare segreta situata nel deserto del Nevada che ha fatto tanto parlare di sé, ma cosa c'è realmente dietro a questo enigma? La risposta potrebbe sorprendervi.

Contrariamente a quanto molti credono, l'Area 51 non è il luogo dove gli Stati Uniti nascondono relitti di UFO o conducono esperimenti sugli alieni... anche se un alto funzionario della Marina ha svelato qualcosa del genere recentemente. In realtà, la sua storia è strettamente legata alla Guerra Fredda e alla corsa tecnologica tra USA e URSS.

Fino al 2013, il governo americano non aveva nemmeno riconosciuto ufficialmente l'esistenza dell'Area 51. Fu solo grazie a una richiesta di accesso a documenti segreti, inoltrata attraverso il Freedom of Information Act, che vennero svelate alcune delle attività svolte in questo luogo. Ebbene, nessuna di queste attività aveva a che fare con extraterrestri o tecnologie aliene.

La base è stata in realtà un luogo di sviluppo e test per aerei spia come l'U-2 e l'A-12, progettati per raccogliere informazioni sul nemico durante il periodo più teso della Guerra Fredda. Questi aerei potevano volare a quote stratosferiche e erano dotati di tecnologie all'avanguardia per l'epoca, il che spiega anche perché molti avvistamenti di UFO coincidono con i periodi di test di questi mezzi.

Quando il governo tace o è evasivo, la fantasia popolare tende a colmare il vuoto informativo con teorie più o meno plausibili. Film e serie TV hanno fatto il resto, alimentando l'idea che dietro le recinzioni dell'Area 51 si nascondessero segreti inimmaginabili.