Ecco quale potrebbe essere lo scopo di questo famoso accampamento romano, in Germania

Nei paraggi dell’odierna Bad Ehms, una città tedesca, l’archeologo Frederic Auth ha trovato delle strane punte nel 2019, le quali sarebbero la prima testimonianza di tecnologia militare romana dopo moltissimo tempo. Il sito è ben noto alla comunità storica per aver dato dimora alle attività metallurgiche dei romani.

Ad avvalorare questa interpretazione del luogo è la vicinanza al limes, una fortificazione che faceva da confine settentrionale dell’Impero Romano. I ricercatori presumevano che il limes, costruito nel 110 d.C., e l’impianto di fusione dei metalli fossero collegati.

A fare luce sulla questione è un cacciatore locale, nel 2016, che suggerì di prestare attenzione all’insolita variazione di colore nei campi di grano circostanti, indicativa di “strutture sotterranee”. È grazie a quest’ultimo, J. Eigenbrod, che i ricercatori hanno potuto individuare i fossati dell’accampamento romano. Avvalendosi del punto di vista di un drone, sono stati scoperti ben due insediamenti. Oltre a una moneta coniata nel 43 d.C., sono state trovate insolite punte di legno nel secondo campo.

I ricercatori scrivono che “il campo, apparentemente una volta inteso come una struttura solida, non è mai stato completato. [...] I segni delle bruciature mostrano che l’insediamento è stato bruciato dopo pochi anni”. Secondo una teoria basata sui testi dello storico romano Tacito, in loco un governatore, Curtius Rufus, stava tentando di estrarre argento nella zona. Il sistema di tunnel e pozzi ritrovati suggerisce l’identità romana della struttura.

Date un'occhiata all'immagine originale delle punte, pubblicata da Smithsonian.