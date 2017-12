Scoppia il caso IsiameD in Italia, interviene anche il Ministro Calenda

Si profila un nuovo polverone per il Governo, proprio nei giorni in cui il Presidente della Repubblica si appresta a sciogliere le Camere in vista della fine della Legislatura. L'hanno già ribattezzata "la marchetta di Natale" ed ha ad oggetto

Ma andiamo per ordine.

Il tutto ha ad oggetto un emendamento alla legge di Bilancio che avrebbe dovuto istituire una sorta di albo dei dirigenti per la digitalizzazione del paese, ed un fondo da 50 milioni di Euro per incentivare l'assunzione. Al suo posto è comparso un contributo da 3 milioni di Euro (lo riferisce l'agenzia di stampa Agi) a favore di una società privata che dovrà "promuovere il modello digitale italiane".

Tale società è appunto IsiameD, una compagnia nata lo scorso anno come Istituto per l'Asia ed il Mediterraneo, convertita al digitale lo scorso mese di Luglio. L'emendamento è stato approvato dal Senato e la Camera senza alcuna modifica e porta le firme dei senatori Pietro Langella ed Antonio Milio di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. La compagnia è stata scelta per "affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale" con un "contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

La pubblicazione della notizia ha scatenato molte polemiche, anche perchè il presidente della società Gian Guido Folloni, è un ex esponente di Democrazia Cristiana ed è stato ministro per i Rapporti con il Parlamento tra il 1998 e 1999.

La società ad oggi ha stretto una partnership con ZTE ed ha investito su un progetto relativo alle smart city. Nell'emendamento si legge che la società è stata scelta per "promuovere un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city".

Sulla questione è intervenuto anche il Ministro Carlo Calenda, il quale attraverso un post pubblicato su Facebook ha affermato quanto segue: "Emendamento parlamentare mai dato parere positivo. Non ne sapevo nulla finché non segnalato da voi. Non ho la più vaga idea di cosa sia. Mi sembra una roba stravagante, a dir poco": lo scrive su Twitter il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda in risposta al direttore di Agi, Riccardo Luna, che ha chiesto chiarimenti in merito a un comma della manovra che prevede un contributo di 3 milioni di euro a favore di una società privata, IsiameD, chiamata a "promuovere il modello digitale italiano".

Le polemiche, però, come vi mostriamo in calce, non sembrano placarsi.