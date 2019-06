Scoppia la guerra dei testi musicali: Genius accusa Google di averli copiati

Nell'ultimo weekend ha tenuto banco una polemica che ha riguardato Genius, la popolare piattaforma che consente di visualizzare i testi delle canzoni, e Google. La società ha accusato il motore di ricerca di non indirizzato il traffico verso il sito tramite le schede dei risultati di ricerca, ma anche di aver aver copiato i testi.

Genius sostiene che l'evidenza della sua tesi sia da ricercare negli apostrofi dei testi. La piattaforma di condivisione ha infatti intenzionalmente alternato apostrofi dritti e curvi come forma di watermarking, ed ha riscontrato oltre 100 casi in cui i test di Google presentavano questa caratteristiche.

La società di Mountain View dal suo canto ha fermamente negato tutto, ed in una dichiarazione rilasciata al Wall Street Journal ha affermato che prende "molto sul serio il copyright". Lo stesso rappresentante ha confermato che alcune delle informazioni mostrate nei risultati di ricerca vengono concesse in licenza da vari partner, e sono in corso alcuni indagini per stabilire se non sono stati rispettati gli accordi contrattuali.

Tra i principali fornitori di test di canzoni figura LyricFind che ha negato di aver copiato i contenuti da Genius.com. Evidentemente quindi Google potrebbe non essere la responsabile diretta per l'accaduto, sebbene al momento non siano in corso azioni formali.

Genius ha affermato che Big G sta violando sia la legge sull'antitrust che i termini del servizio.