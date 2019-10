Scoppia lo scandalo MegaFace: foto degli utenti date in pasto all'IA senza consenso?

Il New York Times, con un articolo pubblicato sulle proprie pagine, ha svelato l'esistenza di un massiccio database contenente 4 milioni di fotografie di 672 mila persone, tra cui bambini minorenni, che sarebbero state utilizzate senza consenso per addestrare i sistemi di riconoscimento facciale di colossi tech.

Nella lista dei marchi coinvolti figurano Google, Tencent, SenseTime, NtechLab, Amazon, Mitsubishi Electric e Philips.

Tutto sarebbe partito grazie alla segnalazione di una madre che, nel lontano 2005, sul proprio account ufficiale Flickr aveva caricato una fotografia dei suoi bambini. Successivamente ha scoperto che le foto erano state usate per potenziare le piattaforme d'IA dei giganti della Silicon Valley. Secondo il Times, l'iniziativa sarebbe frutto di un'idea dell'University of Michigan.

L'aspetto più grave della vicenda è rappresentato dal fatto che, secondo le rilevazioni effettuate dal NYT, ad essere state usate sarebbero anche le foto impostate come "private", il tutto sfruttando una falla di sicurezza che ha permesso ai ricercatori di inserirle nel database.

I rischi di questo sistema sono tanti, e vanno ben oltre i sistemi di sorveglianza integrati nella maggior parte delle telecamere di sicurezza attive a livelli mondiali. L'ex Garante per la Privacy Franco Pizzetti, parlando con Repubblica ha bollato il fatto come "gravissimo" ed ha auspicato un rapido intervento da parte delle autorità europee per capire se anche i cittadini del Vecchio Continente siano coinvolti nello scandalo.

A far discutere è l'uso delle fotografie dei minori, per cui è necessario un esplicito consenso da parte dei genitori.